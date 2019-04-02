影／馬來西亞檳城出現水龍捲 破壞至少50間房屋

2019-04-02 20:38 香港01 記者張子傑／報導



馬來西亞檳城周一遭受水龍捲吹襲。 圖／翻攝自Youtube 分享 facebook 馬來西亞檳城（Penang）周一（4月1日）遭受水龍捲吹襲，導致最少50間房屋被毀，幸好沒有任何傷亡報告。

當地民防部門發言人表示，事發於下午大約1時35分，檳城丹絨道光（Tanjung Tokong）對出海面發現水龍捲，其後短暫登陸，整個過程長約15分鐘。多名民眾拍下水龍捲肆虐的一刻，其中一段片段見到疑似是屋頂遮篷的碎片被吹上半空，部分更飄向市區。

一名炸香蕉檔主形容，她看見水龍捲後，及時走到清真寺躲避，並只能眼白白看着攤檔被吹毀，她又指附近十多檔東主亦同病相憐，但她自己平安無事則非常感恩。

據香港天文台資料顯示，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面。水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低。由於水龍捲有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」。

水龍捲可分為兩大類型，第一類較為常見的水龍捲，是在相對良好的天氣下發生，和雷暴沒有直接關係。而第二類水龍捲的形成機制和特徵則與陸上的龍捲風相同，通常和猛烈雷暴相關。它們會伴隨著惡劣天氣如大風及冰雹，並有時會在陸上發展之後移至海上。

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