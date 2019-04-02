俄羅斯女教師集體上傳性感照 聲援被解僱女教師
俄羅斯的女教師們，集體在社交媒體上傳自己的「性感照」，以支持近日因為在個人社交媒體上傳自己「清涼」照片而被解雇的女教師。
在俄羅斯巴爾瑙爾（Barnaul）一所混合中學任教的塔蒂亞娜·庫夫辛尼科娃（Tatiana Kuvshinnikova），因為在個人社交媒體上上傳了著短裙和裸跟鞋在雪地中的擺拍，以及在雪地中穿著泳裝的照片。被家長投訴後，而遭校方指控「行為像個妓女」、「引起男孩們的性衝動」，加上同事壓力而被迫辭職。
新聞披露後，引起了大眾強烈抗議。根據《今日俄羅斯》報導，許多人認為塔蒂亞娜上傳的照片並無不妥，選擇和塔蒂亞娜站在一起。當中有許多包括現任和前任教師在內的女性，在社交媒體上分享自己穿著比基尼、泳衣和薄衣服的照片，並且標籤了#учителятожелюди（#teachersarepeopletoo）。在Instagram上，目前已經超過1萬5千個帖子響應。
「我們有權享受私人生活：游泳衣、穿洞、紋身，愛好我們喜歡的東西」其中一位響應的網友寫道「 請記住，我們可以扮演各種社會角色。而且我們不會將私生活帶到學校。」另外有網友甚至認為塔蒂亞娜上傳的照片是個很好的示範，「一個38歲的女性展現良好的體態，告訴大眾她如何好好照顧自己的身體」表示這些照片並不會對學生造成損害。
目前阿爾泰地區的教育和科學部長已經介入塔蒂亞娜的案件，並協助提供新職位的選擇。
在 Instagram 查看這則貼文
👩🏼🏫Прощай, Школа! «Прошу уволить меня по собственному желанию» - заявление с таким текстом вчера легло на стол директора 😍Жизнь приносит нам перемены, чаще всего кардинальные Сменить место жительства, место работы «Почему? Как вы могли? А как же дети?» Смогла, потому что работа в школе, кроме радости дарить знания, дарит ещё и разочарование в современной системе образования, в методике, в бюрократии, наконец, во взаимоотношениях с руководством, требующим сделать из ребёнка дисциплинированного робота по ФГОС В моей жизни навсегда останется бесконечная любовь к детям, к моим прекрасным пятиклашкам, и возможность реализовать себя в работе с подрастающим поколением, но уже не в рамках школьного курса истории.
在 Instagram 查看這則貼文
ЧТО ДВИЖЕТ ЛЮДЬМИ? Я про тех людей, которые не считают учителей за людей. Учитель должен то, учитель должен это. А что должны вы? Я, конечно же, к бешеным матерям обращаюсь. В первую очередь вы должны подавать пример и воспитывать своего ребёнка, почему за вас должен это делать кто-то другой? Учитель ведёт свой урок, даёт знания по своему предмету(не только вашему ребёнку кстати, а целому классу), выглядит В ШКОЛЕ подобающим образом и общается так же. А то, что учитель делает вне учебного заведения никого волновать не должно. . Я очень рада, что ушла из сферы образования и что больше меня это не касается, ни зарплата 15 тысяч, ни дебильные поручения администрации, не входящие в мои обязанности, ни разговоры с родителями «как же так у нас выходит два», когда их сыночек или доченька сидит на уроке, ковыряется в носу, а то и прогуливает и тд. Теперь и нервы на месте и работа в кайф, делаю что хочу, в рамках закона конечно, а вы что подумали? Кому интересно, чем я сейчас занимаюсь, то я этого не скрываю, ушла в сферу красоты @your_perfect_lashes42 😌 Сейчас ограниченные люди скажут, что просто я тупая, для того чтобы работать в школе и ничего больше не умею, кроме как ресницы лепить. И пусть ваша точка зрения будет именно такой, ведь мне на неё наплевать с высокой колокольни, ибо, как сказала моя подружка «совмещать в себе педагога английского и французского языков, воздушную гимнастку, тренера по растяжке и лэшмейкера не каждый сможет.» Но ограниченные люди видят на фоне всего этого только мою фотографию в трусах, от чего мне смешно и только) Обожаю тебя и люблю, моя @trofimfim ❤️ И кстати #учителятожелюди , крепитесь там, коллеги💪🏻
留言