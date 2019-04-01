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36年前的無敵巨嬰長大後…身高210公分 常被路人「臨檢」

2019-04-01 15:19聯合新聞網 綜合報導

36年前，一位巨嬰誕生了。克拉克以接近7公斤半的體重來到世上，打破了當時的巨嬰紀錄，也成為媒體爭相報導的對象。如今36年過去，當年的巨嬰長成什麼模樣，是一路打破紀錄始終高人一等，還是維持著一般身材？

克拉克剛出生就有16磅6 盎司，大約是7.5公斤。photo credit:...
克拉克剛出生就有16磅6 盎司，大約是7.5公斤。photo credit:Inside Edition
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1983年4月，凱文克拉克（Kevin Clark）以驚人的體型出生於美國紐澤西。7.43公斤、63.5公分的他創下了紐澤西當地的巨嬰紀錄，還因此成為美國《週六夜現場》的報導對象成為一時的名人。36年過去，曾經的巨嬰長大後變成了什麼模樣大家都很好奇，「Inside Edition」 特別為此進行了採訪。

克拉克不只小時體型了得，成長過程中也一直都以稱霸同齡的體態得到眾人矚目。現在已經「長大」的他身高達到210公分，體重136公斤，穿著17號的鞋子。如今走在路上，他常常被路人攔下來詢問你到底有多高這個問題。對於自己特大號的身材，他也細數日常生活中常會遇到的問題，例如：總是得彎腰進出房間、洗澡的時候蓮蓬頭根本洗不到他的頭、不管開什麼車都只能「擠」進去。

畢業後加入空軍的他目前是軍警，他為自己找到一位身高搭配得宜的另一半，克拉克的太太珍娜Jenna身高有182公分，兩人還養了一隻大型的大丹狗。對於身材造成的諸多不便他覺得「這些都不能妨礙你找到幸福」。

當年的巨嬰長大後依然高人一等，210公分的身高就算在美國也依然是巨人尺寸。pho...
當年的巨嬰長大後依然高人一等，210公分的身高就算在美國也依然是巨人尺寸。photo credit:Inside Edition
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淋浴時蓮蓬頭洗不到頭實在有點辛苦。photo credit:Inside E...
淋浴時蓮蓬頭洗不到頭實在有點辛苦。photo credit:Inside Edition
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