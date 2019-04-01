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小女兒拔牙不用怕 爸遙控「特斯拉」也幫的上忙

2019-04-01 12:59聯合新聞網 綜合報導

一名男子日前在推特上傳一段幫女兒拔乳牙的影音。圖擷自Paul Rocchini ...
一名男子日前在推特上傳一段幫女兒拔乳牙的影音。圖擷自Paul Rocchini 推特
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小朋友都經歷過乳牙鬆動要換牙過程，有時輕搖動乳牙就簡單脫落，遇到不肯合作的頑劣分子時，一條線繩也可輕易達成任務。不過，這位父親的行為更讓「特斯拉」的功能多增一項，就是「兒童牙科的好幫手」。

據「福斯新聞」報導，美國賓州匹茲堡地區的男子保羅·羅奇尼（Paul Rocchini）日前在推特上傳一段影音，內容是幫女兒拔乳牙。影片中一開始看到他用手去搖晃他女兒的乳牙，然後看到轎車後車廂鎖上有一條線繩，例一端連接站在車廂後面他女兒的口中。接著，他使用手機app上的應用程式移動車輛緩慢向前，後車廂的那條線繩也跟著拉直，女兒口中的乳牙瞬間脫落。片尾，他還找到那顆脫落的乳牙放在女兒的手上以玆證明。整個過程中，女兒不僅沒顯露出疼痛感，最後還露出笑容。

許多網友在看完影片後反應不一，有的網友提出質疑表示這是虐待兒童的行為，也有網友表示用線繩綁在綁在門把上拔牙跟綁在後車廂上，沒有什麼不同。有網友看到是用「特斯拉」來拔牙，馬上備註「特斯拉」多加一項新功能。

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