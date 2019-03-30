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2045年「時空旅人」測謊全過！爆美國未來最偉大末任總統是「她」

2045年「時空旅人」測謊全過！爆美國未來最偉大末任總統是「她」

2019-03-30 09:46聯合新聞網 綜合報導

亞當上youtube頻道接受預言測謊全過。 圖／youtube
亞當上youtube頻道接受預言測謊全過。 圖／youtube
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專門在探索超自然不可思議現象的Youtube頻道《Apex TV》，最近找到一名男子宣稱自己是來自2045年的「未來人」亞當（Adam Archon），他在網路頻道上順利接受測謊，透露地球未來將會被人工智慧(AI)統治、全世界將會統一、恐龍已經成功複製，可放置於動物園內、並爆料未來最偉大的總統會是非裔人權運動領袖馬丁路德金恩博士（Martin Luther King, Jr.）的孫女尤蘭達，他說出這些預言時，全部通過測謊機證實「是真的」。

美國男子亞當最近上《Apex TV》接受訪問，亞當聲稱他出生於2019年12月，從2045年穿越時空而來，他先前已經多次在該頻道預言未來事件，這次是對於之前的言論接受測謊，他表示必須證明自己來自未來，亞當說他大腦已被植入晶片，因此能夠自由地時空旅行，而影片中他的腹部和手指都被圈住，臉部則是全程打上馬賽克。

亞當預言，外星人會於2028年登陸地球、恐龍已經被成功複製安置在動物園內、已故人權運動領袖馬丁路德金恩博士的孫女尤蘭達（Yolanda Renee King）會於2030年當上美國總統，同時她也是美國史上最傑出的總統，但也是最後一任美國總統，因為數年後地球將會被統一，世界會被人工智慧(AI)統治，10名全球領導人會遵循AI的指令。

但雖然亞當在節目上通過了測謊機的考驗，還是有許多認為亞當說法的可信度極低「這影片百分之百是假的」、「如果這傢伙瘋狂到對自己的謊言深信不疑，那測謊機當然測不出他在說謊」，過去《Apex TV》也對聲稱到過西元8973年時空旅行者泰勒（William Taylor）進行測謊，他也是通過。

亞當表示未來地球將被AI人工智慧統一。 圖／youtube
亞當表示未來地球將被AI人工智慧統一。 圖／youtube
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