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提神要注意！咖啡因與糖分攝取過量 竟導致舌頭發泡又脫皮

2019-03-29 20:11聯合新聞網 綜合報導

澳洲一位教師每天狂喝5至6瓶的能量飲料，導致他的舌頭遭嚴重腐蝕。圖擷自／《每日郵...
澳洲一位教師每天狂喝5至6瓶的能量飲料，導致他的舌頭遭嚴重腐蝕。圖擷自／《每日郵報》
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咖啡因對許多人來說是每日必需品，若是沒有攝取，可能整天工作時都會精神不濟、難以專注，適量的攝取咖啡因可以幫助人們提神，但若是太過依賴、攝取過多，可能就會使得健康亮起紅燈。澳洲一位教師，因為每天工作繁忙，認為需要大量的咖啡因協助他的教育工作，竟在一天之內狂喝5至6瓶的能量飲料，導致他的舌頭遭嚴重腐蝕、怵目驚心。

根據《每日郵報》報導，這位來自澳洲的教師丹（Dan Royal）表示，自己就是因為太愛藉由能量飲料提神，竟然使得自己的舌頭長出大小不一的水泡，部分區位還脫皮。丹表示，過去他每天至少喝5至6瓶的能量飲料，直到某天在鏡子前面一看，發現自己的舌頭有如被灼傷一般，竟然發泡又脫皮，才急忙就醫，醫生告訴他，能量飲料中的高糖分、化學物質維生素B、胺基酸造成舌頭持續承受太大的刺激，才會發生異變。

高糖分、營養價值的食品，除了會對舌頭造成太大的壓力，世界衛生組織的一項研究也表明，牙齒蛀牙的原因就來自攝取過多高酸性和高糖分的食品，而能量飲料正符合這兩項標準，且能量飲料還會導致牙齒琺瑯質的剝落，讓牙齒變得脆弱。

除此之外，也要根據自己的身體狀況評估可攝取能量飲料的多寡，並提防咖啡因過量，才不會出現心悸、高血壓、噁心、嘔吐和抽搐，嚴重時甚至引發休克造成生命危險。而患有糖尿病的人，也要注意高咖啡因含量會降低身體對產製胰島素的敏感程度。正常人喝酒時，也要避免咖啡因與酒精一起飲用，才不會引起「清醒的醉酒」。

咖啡牙齒蛀牙高血壓糖尿病

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