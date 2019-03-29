有眼不識珍珠！家中怪石人人忽視 專家驚：價值20億

2019-03-29 20:36 聯合新聞網 綜合報導



家傳的乳白色怪石不僅模樣普通還相當笨重，不料專家一看，卻發現它是「巨無霸珍珠」。圖片來源／ CBC 分享 facebook

家傳的不起眼石頭竟然價格不斐！加拿大一名男子繼承了一顆家傳的怪石，但該石頭不僅模樣普通還十分笨重，也讓家人時常忽視它的存在。近期男子拿了這顆怪石給專家鑑定，沒想到竟發現它是一顆「巨無霸珍珠」，擁有高達6000萬到9000萬加幣（約新台幣13億到20億元）的價值，讓一夥人都驚呆了。

根據《CBC》報導，34歲的雷耶斯（Abraham Reyes）從姑姑那繼承了傳家之寶，一顆重達27.65公斤的乳白色怪石，該石頭不僅笨重，外型也相當普通，一點也不像昂貴寶物的模樣，因而被雷耶斯的家人放到保險櫃珍藏，鮮少拿出來展示。

從事礦產代理的雷耶斯，認為這顆怪石「不單純」，和家人商量後，便請了專家來鑑定石頭。專家鑑定後驚嘆連連，原來這顆怪石並非什麼普通貨色，而是一顆貨真價實的「巨無霸珍珠」，比目前世界上公認最大顆的珍珠，還要大上四倍，更有高達6000萬到9000萬加幣的價值，且已有近1000年的歷史。

雷耶斯也透露這顆珍珠的由來，他表示1959年時，祖父向菲律賓卡米金島（Camiguin）的漁民買了粒巨蚌殼，當時祖父並不知道蚌殼內藏有珍珠，隨後祖父便將這粒巨蚌殼送給雷耶斯的姑姑。因為當時的家境並不富裕，姑姑為了保護家族傳統，便一直將這粒蚌殼好好收藏。

「我很榮幸能夠擁有這個傳家之寶，感覺就像身負重任一樣」，雷耶斯認為這顆珍珠對他而言意義非凡，認為它是「無價之寶」。隨後，雷耶斯也特別訂做了一隻黃金章魚，作為「巨無霸珍珠」的展示台，更決定將其展出，讓更多人能欣賞到這塊寶藏，目前他也開始和相關單位接洽此事。