13歲哥勇騎單車100公里 只為見早產弟一面

2019-03-28 21:45 聯合新聞網 綜合報導



越南13歲男童心繫早產弟，獨自騎腳踏車103公里，到達醫院前因路途遙遠累癱路邊。圖擷自《青年報》 分享 facebook

越南一名13歲男童維克簡（Vi Quyet Chien）25日下課後，什麼也沒帶就偷騎爺爺的腳踏車外出，一路上沒有進食，騎了100多公里後便暈倒路邊。幸好路過公車司機即時發現將他送醫，才沒有造成憾事。原先以為男童調皮騎車到處晃而迷路，在家人追問下，他才緩緩說出自己「不怕渴也不怕餓，只想到醫院探望早產弟弟」，如此暖心的原因讓眾人聽了一陣鼻酸。

據越南《青年報》報導，日前維克簡的爸媽帶著剛出生兩個月的早產弟弟到河內醫院治療，因為太過思念爸媽和弟弟，維克簡才決定瞞著爺爺獨自騎腳踏車，從位在西北部雲胡縣（Van Ho）的家中出發，到103公里外的河內探視弟弟。然而維克簡不曾去過河內，也不知道往醫院的路該怎麼走，只能邊騎邊問路人。

一路上維克簡不畏路途遙遠、忍住飢餓，即使腳踏車的煞車壞了，他仍沿途以雙腳代替煞車繼續往前，甚至戰勝內心恐懼，一心只為了見弟弟一面。據估計，從雲胡縣到河內行車時間約兩個半小時，推測維克簡已連續騎行8小時。由於路途實在太過遙遠，維克簡在經過和平省（Hoa Binh）時就體力不支累暈。

所幸被夜裡路過的公車司機發現，將維克簡送醫並和他爸媽取得聯繫。爸媽得知他偷跑出去的理由也不忍再責怪他，將他接到醫院一家團圓。事後兄弟倆充滿愛的對視畫面在網路上曝光，吸引大批網友觀看，手足之情因此逼哭不少人。河內醫院聽聞消息，不但贈送維克簡一雙新鞋，還捐款幫助他們一家減輕經濟負擔。