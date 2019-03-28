買到兩張同號碼彩券 幸運男中10億翻轉人生

2019-03-28 18:55 聯合新聞網 綜合報導



澳洲男子在不同時間、地點買了兩張號碼相同的彩券，沒想到卻幸運中獎，也因此一人可得兩份獎金，高達新台幣10億元。圖擷自《太陽報》 分享 facebook

澳洲墨爾本（Melbourne）一名男子「三十年來如一日」，堅持購買相同號碼的彩券，日前他分別在不同的彩券行買了兩張，沒想到卻意外接獲彩券公司通知中獎，高達7000萬澳元（約新台幣15億元）的獎金，他一人就可以拿走兩份，讓這名幸運男子不敢置信，一度驚訝到說不出話。

綜合外媒報導，這名喜獲雙份大獎的男子每周都會購買澳州樂透彩（OZ Lotto），雖不曾中獎，但三十年來他仍堅持選擇相同號碼。他回憶，本周二（26日）晚間下班後，接獲彩券公司通知中獎，當下他簡直不敢相信，一度以為是詐騙電話，不斷詢問對方「你們是在開玩笑嗎」。直到自己上網確認後，這才發現一切都是真的！

彩券公司發言人哈特（Matt Hart）表示，本次共有三張彩券符合開獎號碼，合計中獎金額高達7000萬澳元，其中兩張都被這位幸運兒在不同時間、地點買下，也就是說他一人可以獲得三分之二的獎金，這「美麗的意外」不但讓男子瞬間成為10億富翁，也至此改變了他的人生。

對此，開出大獎的兩間彩券行老闆都替這名男子感到興奮不已，其中一位甚至提到「過去曾有民眾中頭獎，可能是店內風水好」。而得獎男子不願公開身分，僅低調表示，拿到這筆錢後首要之務就是置產或去旅行，也必定會和家人分享。至於是否會提早退休、享受生活，他則說「還要再考慮規劃一下」。