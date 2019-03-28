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反正小孩不懂？網紅媽獨坐頭等艙 老公帶小孩搭經濟艙

2019-03-28 14:29聯合新聞網 綜合報導

一名走奢豪路線的旅遊部落客最近坦承，自己在搭長程飛機時會升等搭頭等艙，至於小孩就把他們留在經濟艙內。對於自己的這種作法，她表示「完全問心無愧」。

旅遊網紅琪斯德會在旅行時獨自升等到頭等艙，讓老公或媽媽陪著兩個小孩一起坐經濟艙。...
旅遊網紅琪斯德會在旅行時獨自升等到頭等艙，讓老公或媽媽陪著兩個小孩一起坐經濟艙。photo credit:the Sun
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今年40歲的英國部落客琪斯德Naomi Kisted最近在接受訪問時說道：「舉家出遊時，如果有機位升等的機會，我很樂意換到商務艙或頭等艙去坐」，把她四歲的兒子和九歲的女兒留在經濟艙內。她認為這是一個絕佳的教育機會，「讓孩子明白金錢的價值以及努力工作的重要性」，更何況「孩子們太小了哪懂得頭等艙的好」。

由於工作關係，琪斯德常常帶著家人一起旅行。photo credit:IG: ...
由於工作關係，琪斯德常常帶著家人一起旅行。photo credit:IG: naomikisted
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據「太陽報」報道，身為旅遊部落客琪斯德擁有非常多的旅遊機會，平均一年她會帶著家人進行5到6次的豪華假期，另外還有多次個人旅遊，這些都是為了拓展她的部落格內容。她認為自己在衝刺事業時同時也盡心陪伴小孩，「就算有好幾個案子要忙，女兒有球賽時我一定會在場邊幫她加油」，同時家人也因為她的工作而受惠許多。

對於獨自搭頭等艙的行為她解釋，「我可以趁著飛行的這幾個小時裡處理很多事情：規畫行程、寫文章、構思IG上的照片和影片分鏡」，所以搭機時她的先生或媽媽會陪著小孩們一同坐在經濟艙內。至於小孩的反應「如果有機會我女兒當然也想坐頭等艙，我會跟她說『請體諒媽咪必須工作』。」

除了出於工作需求，琪斯德也認為「年紀太小的小孩不應該搭頭等艙」。她以自己三歲的兒子為例「他很好動，會一直跑來跑去，花了1萬英鎊（約台幣40萬）坐進頭等艙裡的人應該不想看到有小孩在裡面到處跑」。

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