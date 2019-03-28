嬰兒出生秀「超人POSE」 醫生樂：誕生超級英雄了！

2019-03-28 14:08 聯合新聞網 綜合報導



小嬰兒剛出生時，手就擺出「超人」POSE，讓手術室內的醫護人員都驚嘆，「誕生超級英雄了」！圖／翻攝自每日郵報 分享 facebook

小嬰兒剛出生時，通常雙手都會胡亂揮動，但顯少有寶寶擺出霸氣的姿勢。澳洲新南威爾斯州（New South Wales）一名媽媽，日前分享孩子剛出生的模樣，可見他微微嘟嘴、一隻眼微瞇，手還比出超人的POSE，讓手術室內的醫護人員都驚嘆，「誕生超級英雄了」！

據《每日郵報》報導，媽媽潔西卡（New South Wales）育有2個孩子，她在7年前懷了小兒子哈利（Harry），經過40周又４天後藉由剖腹產下重達4公斤的健康男嬰。分娩時丈夫安東尼陪她進產房，並趕緊拍下過程，意外發現一張不可思議的照片，潔西卡開心表示「那是我第一次看到我的兒子」。

從照片中可見，剛出生的嬰兒哈利正嘟著嘴巴、左手五指攤開，高舉右手握拳，擺出宛如超人的手勢，模樣相當逗趣可愛。潔西卡回憶當時的經驗，看到小哈利的剎那，至今仍覺得很不真實，連剖腹過程也相當平靜，護理師當時還問她「有沒有做好準備見兒子？」。

這張照片一直被潔西卡珍藏著，直到最近和朋友聊天時，她才拿出來與人分享兒子的「超人出擊照」，意外獲得廣大迴響。她期盼能藉此提高孕婦們對剖腹生產的瞭解與關注，「我很開心這一張照片，能夠幫助到其他孕婦」。