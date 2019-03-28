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屋內疑見鬼影 美國夫婦嚇壞了

2019-03-28 12:12世界日報 特派員黃惠玲╱綜合報導

(影片來源： ABC電視台)

一對住在美國密西根州的年輕夫婦，日前從女兒的監視器中，看到「鬼影」從嬰兒床旁「飄來飄去」，嚇得直呼「太恐怖了，我們真的見鬼了」。

住在密州高地市(Highland)的席金斯(Joshua Higgins)與妻子布洛(Heather Brough)透過當地電視台WXYZ-TV，公開這段「鬼影幢幢」的監視影片。短短幾秒的視頻中，可以清楚看到有一白色影子走過女兒的嬰兒活動床。

小女孩母親布洛說，女兒才15個月大，平常他們如果不在房間，就會開著監視器留意女兒安全，不明白影出現當時，她正在樓下，一看到監視器顯示影片有異，立刻衝到樓上把女兒抱起來。

她說，這個「鬼影」抓傷了女兒的臉頰，還曾向她發動攻擊，布洛回憶，「有天早上起床時，我覺得有人把雙手掐住我的脖子，太恐怖了」。

席金斯說，這些情形讓人不寒而慄，「看到影片中的鬼影時，我的背脊都涼了，怎麼會這樣？」

這棟房屋傳出鬧鬼消息後，隨即有一超自然調查小組到屋內進行了解，並試圖解開屋主的疑問，席金斯的老爸吉姆推論，「這個影子應該是以前住過這棟房子的房客。」

他說，以前就有人告訴他，曾經住在這屋子的男子，當時從房子的窗戶跳出去自殺，「有可能是他」。

自從發現屋子裡可能有鬼後，夫婦只要在家時，一定與女兒三人一起，他們只希望趕快存夠錢搬離這棟房屋。

從女兒的監視器中，看到「鬼影」。 圖／摘自ABC電視台
從女兒的監視器中，看到「鬼影」。 圖／摘自ABC電視台
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