10年姐妹淘溫馨陪產顧家 卻秘密勾走孩子親爹

2019-03-28 11:45 聯合新聞網 綜合報導



英國威爾斯一名35歲媽媽蜜雪兒（Michelle）和40歲尤蘭達（Yolanda）是結交10年的好朋友，但閨密竟和蜜雪兒的男友在她懷孕生產期間偷偷交往。圖／Ingimage提供 分享 facebook

被人背叛會讓人感到傷心，尤其是最信賴的人更會造成巨大的傷害。英國威爾斯一名35歲媽媽蜜雪兒（Michelle）和40歲尤蘭達（Yolanda）是結交10年的好朋友，經常拜訪對方家。不料，尤蘭達竟和蜜雪兒的男友變得親密，還在她懷孕生產期間持續交往。

據英國《太陽報》報導，蜜雪兒與尤蘭達是認識10年的好朋友，在2017年8月尤蘭達和52歲的伴侶理查（Richard）共同陪伴蜜雪兒度過生產難關，令當時的她感到無比幸福，「如果沒有這兩個人的話，我沒辦法順利生下寶寶」。

在蜜雪兒生下女兒後，尤蘭達更是頻繁到家裡幫忙照顧她和孩子，就像一家人般相處融洽，她還請尤蘭達當孩子的乾媽。雖然她發現尤蘭達和自己的伴侶理查有時會在房間獨處，聊得很開心，但始終沒放在心上。不過，好閨密尤蘭達早已和她的男友展開秘密戀情。

生下孩子後，蜜雪兒發覺理查整天晚上都在玩手機，和別人互傳訊息，對自己的態度很冷漠，兩人變得漸行漸遠。心焦情急的她找尤蘭達訴苦，這位閨蜜安慰她「理查只是壓力大，一切都會好轉的」。但就在去年11月，整齣戀情因為理查的手機螢幕摔破才曝光。

當時，理查因為手機不小心摔到地上，向來冷靜的他變得很暴躁。奇怪的反應讓蜜雪兒不得起了疑心。直到，她看到理查手機不斷湧入的訊息，才發現一堆理查和尤蘭達互傳的情話，「我愛你，我的天使」、「我喜歡和你做愛」。

發現閨密和男友互傳長達2年露骨訊息的事實，令蜜雪兒氣得立刻打電話向理查攤牌。沒想到，這時又看到尤蘭達傳訊息給自己男友「蜜雪兒怎麼會知道？至少她不知道我們有上床」。忍無可忍的蜜雪兒，決定叫理查搬出去住。理查搬走後，他選擇和尤蘭達同居，悲痛的蜜雪兒則斬斷與兩人之間的聯繫，只能藉著陪伴女兒治療情傷。