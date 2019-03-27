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「會引起男生性衝動」一張短裙照 女老師被中學開除

2019-03-27 13:38聯合新聞網 綜合報導

塔蒂亞娜因為在雪地穿短裙的照片而引發爭議。圖擷自vk.com
塔蒂亞娜因為在雪地穿短裙的照片而引發爭議。圖擷自vk.com
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學校管到教師的私人穿著會不會管太寬？俄羅斯一名女教師只因在社群上張貼一張穿著短裙和裸跟鞋的照片，便被指控「行為像個妓女」、「引起男孩們的性衝動」，被學校解雇。

根據《莫斯科時報》報導，38歲的塔蒂亞娜·庫夫辛尼科娃（Tatiana Kuvshinnikova）在俄羅斯巴爾瑙爾（Barnaul）的一所男女混合的中學任教，擔任5年級的班級老師，教授語言和文學。同時，塔蒂亞娜也熱愛運動，是冬季游泳聯合會的成員。

她在社交媒體上時常貼出自己的照片。因此有家長向學校投訴塔蒂亞娜在網路上的照片穿著非常「可恥」，這些投訴包括她著短裙和裸跟鞋在雪地中擺拍，以及在雪地中穿著泳裝的照片。

塔蒂亞娜向記者表示，當校長看到這些照片時，對著她說：「這就是妓女的穿著方式，高跟鞋、膝蓋以上的穿著」，指責塔蒂亞娜「你想要引誘誰？你無權使用『老師』這個稱號」。更表示這樣的舉止會讓男孩愛上她，離戀童癖只差一步，因此隨即將她開除。

塔蒂亞娜熱愛運動，時常參與冬泳活動。圖擷自vk.com
塔蒂亞娜熱愛運動，時常參與冬泳活動。圖擷自vk.com
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雖然大多數父母都聲援塔蒂亞娜，使她依然可以繼續留在學校。但同事都不願意和她說話，刻意忽略她。迫於同事間的壓力，塔蒂亞娜仍在一個月後辭職了。她向記者表示：「這證明了教師沒有自己的私人空間。」

事件發生後，俄羅斯聯邦教育部指示阿爾泰邊疆區的教育當局了解巴爾瑙爾學校教師的情況。阿爾泰地區的教育和科學部長科斯滕科（Kostenko）表示該名教師在社交網站上發布的照片​​中沒有任何應受譴責的東西，更認為該行業需要促進健康生活方式的教育者，「我相信世代之間存在著矛盾，我將敦促彼此更加寬容。」並將和塔蒂亞娜討論可能的就業問題。

俄羅斯

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