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道路坍方臨時建「ㄈ字」橋道 網讚：山不轉路轉

2019-03-26 21:46聯合新聞網 綜合報導

日本福井市國道305號因大雨沖刷、土石坍方遭掩埋，為此當局建造臨時橋道，其「ㄈ字...
日本福井市國道305號因大雨沖刷、土石坍方遭掩埋，為此當局建造臨時橋道，其「ㄈ字形」的設計意外掀起熱議。圖擷自臉書粉專「娛看日本」
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日本福井市去年七月遭暴風雨侵襲，大量雨水沖刷造成山坡崩塌、泥土傾瀉，國道305號部分路段被砂土掩埋無法通行，當地政府為此建造一條臨時橋道。不過這段替代道路因其「ㄈ字形」的設計，意外在網路上引起熱烈討論，還有網友貼出實測影片，方正的直角彎道有別於一般圓滑道路，讓不少人笑稱「果真是山不轉路轉」。

綜合日媒報導，去年國道305號部分路段因泥土掩埋禁行後，政府積極投入人力規劃搭建臨時橋道，從設計到建造完工歷時4個月，終於在去年11月完成全長210公尺、寬6公尺的替代道路。雖是臨時設置，但仍規劃完善足以讓大型旅遊巴士通過。而為防止道路再遭破壞，當局選擇將道路規劃成「ㄈ字形」，藉以避開坍方路段。

從網友貼出的行車紀錄器畫面可見，道路東拐西彎，每開一段路就會遇到一處極度方正的轉彎處；而從空拍則清楚可見替代橋道的方正直角，「ㄈ字形」的內凹處不偏不倚地避開砂土傾瀉路段。至於主要公路，則預計在今年年末前完成修繕、重新通行。

該道路在日本爆紅後，不但吸引當地民眾朝聖，也在推特上累積23萬人次按讚、12萬次分享，日前影片更被轉貼到臉書「娛看日本」粉絲專頁，網友看了紛紛留言「山不轉路轉，這句話被徹底詮釋了」、「我還以為這東西只會出現在運輸大亨」、「直角施工比較容易，而且沒有長到可以超速，感覺事故應該會變少」。也有人笑稱「感覺可以在中間設個咖啡廳了」、「連這種臨時做的路都比台北市的路好」。

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