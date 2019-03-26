上司是「連環放屁王」 工程師因抑鬱求償3976萬

2019-03-26 18:36 香港01 記者王海如／報導



澳洲一名工程師興斯特（David Hingst）不滿前上司經常對他放屁而提告。 聯合報系資料照／記者陳俊吉攝影 分享 facebook

澳洲一名56歲的工程師興斯特（David Hingst）因為不滿前上司肖特（Greg Short）經常對他放屁，認為是被他欺凌而向法院要求對方賠償180萬澳元（約新台幣3976萬）。2018年最高法院裁定他敗訴，他提出上訴，案件周一（25日）審理。

他在庭上作供指，上司會「抬起屁股」然後朝他的方向放屁，聲稱導致他抑鬱、焦慮和身體受損。

興斯特聲稱肖特在2008年至2009年間，在一家工程公司「虐待」他和對他放屁。他在2017年要求索償，但最高法院裁定肖特行為不構成欺凌，2018年4月判他敗訴。

他周一在上訴法院出庭，強調「屁是一種欺凌的形式」，直指肖特是一名「連環放屁王」。「當我面對牆坐着，他會走進房間。房間很小、沒有窗戶。他會放屁然後走開。他每天會這樣做5到6次。」

他稱對方工作時會「抬起屁股」，然後對他放屁，指事件對他造成「嚴重壓力」。興斯特曾經為此向被告噴除臭劑，並稱呼對方作「奇臭先生」。

興斯特還指對方曾打了無數次威脅電話給他。

被告人曾經答辯指，忘記自己有否這樣做，承認「可能有做過一兩次」，但他否認目的是為了騷擾原告人或令他難受。

興斯特聲稱此前未得到公正審訊，並認為法官對他有偏見。上訴法院周五（29日）將會作出最終裁決。

文章授權轉載自《香港01》

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