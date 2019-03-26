姐就是要美！ 八旬阿嬤花光積蓄冒險拉皮

2019-03-26 19:13 聯合新聞網 綜合報導



英國一名80歲阿嬤日前花光積蓄1萬英鎊，歷時3.5小時的「換臉手術」，術後相當成功如今看起來年輕20歲。圖擷自《每日郵報》 分享 facebook

姐就是要美！英國一名高齡80歲阿嬤高登柏格（Toni Goldenberg）人老心不老，不僅健身40年從不間斷，為了讓自己看起來更年輕有自信，毫不猶豫花光積蓄1萬英鎊（約新台幣40萬7千元），亦不畏手術風險，堅持進行3.5小時的臉部拉皮手術。高登柏格術後相當成功，如今看起來「年輕20歲」，她的故事因此鼓舞不少年長者，在有能力負擔的前提下，「愛美從來就不是年輕人的特權」。

據英國《每日郵報》報導，高登伯格自30歲起獨自扶養現年53歲女兒喬希（Josie）和42歲兒子吉爾斯（Giles），直到一雙兒女相繼成長離巢，當時40歲的高登柏格開始擔心老化對身體帶來的影響及樣貌改變。於是她努力健身、爬山和瑜珈雕塑，甚至在臥室放了一個啞鈴方便隨時鍛鍊，持續維持標緻身材。

然而歲月仍無情地在高登柏格臉上留下痕跡，臉部和脖子上漸增的皺紋和雞皮，讓她變得沒自信、不敢步出家門與人交往。直到75歲，高登柏格決定踏出改變的一步，為告別「乾癟女巫」開啟了整形集資計畫。存下了每月微薄的養老金及親友贊助，高登柏格在兒女的支持下，拿著1萬英鎊實現夢想。

手術前醫師曾向她解釋臉部拉皮必須從耳際、髮線後方割開切口，再將鬆垮的皮膚往後拉，讓臉龐重拾緊緻，也警告她手術若失敗恐會出現血栓、感染、昏迷甚至癱瘓死亡等情況，且年齡越大、全身麻醉的風險越高。不過高登柏格心意已決，她坦言「人終有一死，無法忍受年輕的靈魂被禁錮在一副衰老乾癟的軀殼中，萬一過程有何閃失，至少還能美美的躺進棺材」。為了這場手術，她不但預先立好遺囑，還特地保了保險作為喪葬費用。

幸好手術順利、復原的也相當快速，如今高登柏格重獲光滑緊緻臉蛋，看起來起碼「年輕了20歲」。她激動表示「以前因容貌衰老而封閉自己，也害怕看到鏡中自我，此舉並非想要回春，只是希望能夠重拾自信」。現在的她對未來充滿期待，身邊同齡親友也相當敬佩，還有一位76歲老友表示「如果有錢，也想做一樣的事」。