親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐案延後
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨／愛犬才剛走、弟弟驚爆驟逝 孟耿如雙重打擊堅強扛起家

韓國瑜再搶9億訂單 累計53億突破原預估50億大關

姐就是要美！ 八旬阿嬤花光積蓄冒險拉皮

2019-03-26 19:13聯合新聞網 綜合報導

英國一名80歲阿嬤日前花光積蓄1萬英鎊，歷時3.5小時的「換臉手術」，術後相當成...
英國一名80歲阿嬤日前花光積蓄1萬英鎊，歷時3.5小時的「換臉手術」，術後相當成功如今看起來年輕20歲。圖擷自《每日郵報》
分享

姐就是要美！英國一名高齡80歲阿嬤高登柏格（Toni Goldenberg）人老心不老，不僅健身40年從不間斷，為了讓自己看起來更年輕有自信，毫不猶豫花光積蓄1萬英鎊（約新台幣40萬7千元），亦不畏手術風險，堅持進行3.5小時的臉部拉皮手術。高登柏格術後相當成功，如今看起來「年輕20歲」，她的故事因此鼓舞不少年長者，在有能力負擔的前提下，「愛美從來就不是年輕人的特權」。

據英國《每日郵報》報導，高登伯格自30歲起獨自扶養現年53歲女兒喬希（Josie）和42歲兒子吉爾斯（Giles），直到一雙兒女相繼成長離巢，當時40歲的高登柏格開始擔心老化對身體帶來的影響及樣貌改變。於是她努力健身、爬山和瑜珈雕塑，甚至在臥室放了一個啞鈴方便隨時鍛鍊，持續維持標緻身材。

然而歲月仍無情地在高登柏格臉上留下痕跡，臉部和脖子上漸增的皺紋和雞皮，讓她變得沒自信、不敢步出家門與人交往。直到75歲，高登柏格決定踏出改變的一步，為告別「乾癟女巫」開啟了整形集資計畫。存下了每月微薄的養老金及親友贊助，高登柏格在兒女的支持下，拿著1萬英鎊實現夢想。

手術前醫師曾向她解釋臉部拉皮必須從耳際、髮線後方割開切口，再將鬆垮的皮膚往後拉，讓臉龐重拾緊緻，也警告她手術若失敗恐會出現血栓、感染、昏迷甚至癱瘓死亡等情況，且年齡越大、全身麻醉的風險越高。不過高登柏格心意已決，她坦言「人終有一死，無法忍受年輕的靈魂被禁錮在一副衰老乾癟的軀殼中，萬一過程有何閃失，至少還能美美的躺進棺材」。為了這場手術，她不但預先立好遺囑，還特地保了保險作為喪葬費用。

幸好手術順利、復原的也相當快速，如今高登柏格重獲光滑緊緻臉蛋，看起來起碼「年輕了20歲」。她激動表示「以前因容貌衰老而封閉自己，也害怕看到鏡中自我，此舉並非想要回春，只是希望能夠重拾自信」。現在的她對未來充滿期待，身邊同齡親友也相當敬佩，還有一位76歲老友表示「如果有錢，也想做一樣的事」。

高登柏格為了實現夢想、重拾自信，花了五年存下共計1萬英鎊的「拉皮基金」。圖擷自《...
高登柏格為了實現夢想、重拾自信，花了五年存下共計1萬英鎊的「拉皮基金」。圖擷自《每日郵報》
分享

整形手術

相關新聞

影／藍寶堅尼秀加速 下一秒失控撞爛...車主哭了

2019-03-26 15:33

泰市場驚見神秘古生物「半鱷半魚」存在地球1億年

2019-03-26 14:58

上司是「連環放屁王」 工程師因抑鬱求償3976萬

2019-03-26 18:36

「癡漢很多我應該也行」 日警竟在電車上性騷擾女乘客

2019-03-25 16:57

影／俄羅斯「冰冷之王」零下30度穿短褲跳傘 再創世界紀錄

2019-03-25 16:55

女高中生手作各品牌「迷你小紙袋」 完成度高到網友都嚇傻

2019-03-25 16:03

快去家裡倉庫找找！舊錄音帶拍出天價 eBay漲幅破百倍

2019-03-24 11:00

熱門文章

美加購F15戰機！它這幾點比F35強 還曾靠一片機翼降落

2019-03-26 11:00

英航班機大搞烏龍 飛錯地方

2019-03-25 23:05

波音再遭重擊 空中巴士取得中國350億美元的飛機訂單

2019-03-26 08:00

東京迪士尼今夏起不必再排隊搶快速通行 用手機就行

2019-03-25 22:31

安全帽宣導廣告模特兒穿太少 德國交通部被罵翻

2019-03-25 19:20

巴黎地鐵推特搞烏龍 習近平變成「中華民國總統」

2019-03-26 09:39

蘋果發表會 四大服務一次掌握

2019-03-26 07:05

英國會奪下脫歐主導權 梅伊內閣3人辭職

2019-03-26 09:34

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top