泰市場驚見神秘古生物「半鱷半魚」存在地球1億年

2019-03-26 14:58 聯合新聞網 綜合報導



泰國市場近日出現一隻長達1公尺，樣貌「半鱷半魚」的古老魚類，據悉已存活地球達1億年。圖擷自《สยามรัฐ》 分享 facebook

近日在泰國武里南府（Changwat Buri Ram）普太頌縣（Amphoe Phutthaisong）一座市場內，驚見一條長達一公尺的詭異生物，牠的上半身看似鱷魚，有著長長的嘴巴和鋒利的牙齒，下半身則與一般魚類無異。據悉，這條「半鱷半魚」的生物是一種名叫「福鱷」（Aligator Gar）的史前魚類，在地球上存活已達1億年之久，古怪的樣貌也吸引當地民眾前來一探究竟。

據泰媒《สยามรัฐ》報導，普太頌縣一名41歲的市場魚販蘇宛妮（Suwannee Klaikan），日前以500泰銖（約新台幣485元）向當地漁民買下這條長約一公尺，重達11公斤的「怪魚」，只見牠有一副長嘴和兩排銳牙，下半身則是如一般魚類的鱗片、魚鰭和魚尾。不過蘇宛妮透露，由於牠長時間被裝在飼料袋裡，早已奄奄一息，她將該魚放進水槽飼養後沒多久就死亡了。

儘管如此，該魚仍意外在當地造成轟動，不少村民第一次見到這種生物，紛紛呼朋引伴，慕名前來和牠拍照。縣長尼米特（Nimit Pattamacharoen）聽聞後，也親自趕往市場查看，並證實這隻怪魚是原始大型食肉類淡水魚「福鱷」，又名鱷雀鱔，有著鱷魚的短吻和佈滿利齒的上下顎而得名，身體則覆蓋青灰色菱形硬鱗。這種魚存在於地球已有1億年歷史，不但可以離水存活2小時還相當長壽，平均壽命為26至50歲，最高紀錄達75歲。

尼米特表示，福鱷過去曾現身泰國其他省，目前雖尚未釐清該魚從何處游進武里南府，但懷疑在該魚被捕的水域中，恐有其他福鱷存在。他呼籲當地民眾盡量遠離這帶水域，並留意家中年幼孩童，避免「福鱷在緊急情況下攻擊人類，造成憾事發生」。