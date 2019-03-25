女高中生手作各品牌「迷你小紙袋」 完成度高到網友都嚇傻

2019-03-25 16:03 聯合新聞網 綜合報導



網友的妹妹手工製作了各個品牌的「迷你小紙袋」，模樣相當真實。圖片來源／ Twitter 分享 facebook

這樣的手作能力，真的太厲害！一名日本網友在推特分享照片，照片中可見許多知名品牌的「迷你小紙袋」，各個模樣逼真、剪裁精緻，原來這些紙袋都是出自原PO的妹妹之手，而且每個都是「純手工製作」，許多網友看見後都驚嘆，「真的超美的」！

一名日本網友在推特分享多張照片，並在貼文中寫道，「妹妹的手真的太靈巧了…」。由圖可見，原PO的妹妹全手工製作了各個知名品牌的紙袋，不僅外觀真實，連紙袋的內部也仿真處理，讓「迷你小紙袋」可以更加牢固。

原PO表示，妹妹是一名17歲的高中生，十分擅長製作手工藝品，這些「迷你小紙袋」的外觀商標，都是妹妹一個個親手剪貼、繪製而成的。隨後，原PO又再貼出一張妹妹的作品照，這次製作的是指腹大小的紙鶴，精細的程度也令網友嘖嘖稱奇。

貼文一出，隨即引發日本網友討論，網友們紛紛留言讚嘆，「完現度好高」、「真的超漂亮的！」、「紙袋上的字體很美耶」，也有網友表示，「好厲害啊，都想跟她買了」、「可以當成商品販售了」、「請把妹妹嫁給我吧」。

事後，原PO還發了幾張母親的剪紙作品，並寫道「我家的媽媽也很厲害呢」，看來一家人都有很高的手工藝技巧。

原PO妹妹純手工製作了各式各樣的紙袋。圖片來源／ Twitter 分享 facebook

「迷你小紙袋」不僅外觀相似，連內部都做了補強設計，相當牢固。圖片來源／ Twitter 分享 facebook

妹妹還做了指腹大小的紙鶴，精緻度高的驚人。圖片來源／ Twitter 分享 facebook