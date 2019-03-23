「沒丟垃圾桶統統保管」 日飯店貼心卻帶來大麻煩

2019-03-23 13:07 聯合新聞網 綜合報導



遊日旅客若不小心遺留物品在酒店內，物流公司可幫忙寄回。圖為日本富士山／法新社 分享 facebook

日本是觀光大國，去年訪日的外國遊客首度突破3000萬人次大關，當旅客將物品遺忘在旅館內時，旅館業者須保管3個月，也必須連絡房客協助寄回，不過此一環節對於業者而言實在是非常麻煩。為此，大阪物流公司OSS推出「聯繫寄送」的代理服務，去年的業務量多達2000件，此貼心的服務也讓旅客回信表示「一定會再來日本」。

根據《共同社》報導，對日本酒店、旅館業者而言，只要是房客沒有丟入垃圾桶內的物品，業者就會將其保管3個月，並試圖將其寄回給房客。但業者為了將旅客遺忘的物品寄回海外時，不只要先與持有人聯繫，還要處理運費等細節，可說是很麻煩。

東京的JR九州Blossom新宿酒店有7成旅客為外國人，酒店架上堆滿房客遺留下來的物品，此一麻煩現象對其更是嚴重，酒店總經理原口恆人坦言，有時會遇到房客不接電話，或郵件也沒有回覆，僅是聯繫上房客就是很大負擔。

此外，寄送國際郵件不像國內方便，可以使用貨到付款，加上某些物品也無法通過海關，例如酒精濃度較高的化妝品等，若寄送郵件的相關文件不夠完備，恐怕還會寄送失敗。

為此，大阪市物流公司OSS自2017年9月推出了聯繫並寄送物品的代理服務，去年的業務量多達2000件，寄送目的地多為韓國、中國，寄送物主要為服飾、手機、眼鏡等，其中還有假牙、金牌等特殊物品。

若旅客將行李箱寄放於酒店內，之後便須直接搭飛機回國，OSS也提供寄送服務。由於其服務細膩，OSS在物品送回後還曾收過「一定會再來日本遊玩」的感謝郵件。

明年日本將舉辦東京奧運會與殘奧會，屆時訪日人數有望超過4000萬人次，OSS社長荒本修一表示，如果能讓外國人知道遺忘物品必能送回，應該會有助於提高日本旅遊業的信譽。