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不偷錢只劫蛋！怪賊盜130顆溏心蛋 沾麵店意外爆紅

2019-03-22 20:26聯合新聞網 綜合報導

日本一間沾麵店遭歹徒闖入，但失竊的不是店內的現金，而是冰箱內的130顆溏心蛋。圖...
日本一間沾麵店遭歹徒闖入，但失竊的不是店內的現金，而是冰箱內的130顆溏心蛋。圖片來源／FNN
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日本傳出離奇竊案！一間沾麵店遭到歹徒入侵偷竊，但歹徒偷走的並非現金或貴重物品，而是放在冰箱裡的130顆溏心蛋，讓店長相當錯愕。由於欲販售的商品遭竊，店長只好無奈在網路公告停業一天，不料貼文一出，竟引發網友討論，網友都對這名「溏心蛋怪盜」議論紛紛，也意外讓該間沾麵店爆紅。

綜合日媒報導，事件發生在日本愛知縣的名古屋，本月15日，沾麵店的店長到店內準備開店時，意外發現冰箱內的130顆溏心蛋全部消失，疑似店內遭到歹徒入侵。隨後店長也發現，店內的拉麵售票機遭人動過手腳，但機台內的現金卻沒有被偷走。

老闆隨即進行店內盤點，盤點後發現，店內除了溏心蛋失竊外，沒有其他財物被偷走。離奇的狀況也讓該名店長匪夷所思，但因廚房遭他人闖入，為了食品的安全衛生著想，店長仍宣布停業一天，將準備好的高湯、叉燒等食材全部銷毀，並重新製作。

店家將停業及遭竊的事由公布網路後，竟引發大批網友討論，網友對這名「溏心蛋怪盜」議論紛紛，但最引起網友興趣的，還是「店家的溏心蛋到底多好吃？」一事，網友也因此到該店朝聖，讓沾麵店意外爆紅。而根據警方調查發現，除了該間沾麵店外，附近也有其他店家遭竊，警方懷疑是同一名竊賊所為，將繼續進行追查。

店內除了溏心蛋外，沒有其他東西被偷，詭異的狀況也讓店長相當困惑。圖片來源／FNN
店內除了溏心蛋外，沒有其他東西被偷，詭異的狀況也讓店長相當困惑。圖片來源／FNN
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店家將相關消息放上網路後，意外引發網友討論。圖片來源／店家推特
店家將相關消息放上網路後，意外引發網友討論。圖片來源／店家推特
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偷竊奇聞日本料理
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