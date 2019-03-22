親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐案延後
波音737釀機瘟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

圖解／中職30開打 9個必看數字

出生地決定擁有幾房 一張表揭殘酷事實

他一人抱走28億彩券頭獎 竟將獎金平分給親戚

2019-03-22 18:34聯合新聞網 綜合報導

艾德一人抱走28億的巨額獎金，不僅決定帶父母環遊世界，還將獎金平分送給親戚。圖片...
艾德一人抱走28億的巨額獎金，不僅決定帶父母環遊世界，還將獎金平分送給親戚。圖片來源／艾德的推特
分享

58歲的英國男子艾德（Ade Goodchild）受到財神眷顧，一人獨得7100萬英鎊（約新台幣28億元）的彩券大獎，但艾德卻未因此驕傲起來，不忘本的他反倒拿著這筆鉅款回饋父母，下定決心帶父母環遊世界，甚至連繫家中所有親戚，將獎金平分後，一一匯進他們的戶頭裡。

根據《每日郵報》報導，58歲的艾德是一名工廠工人，20多年來都在工廠內工作，雖然經歷過兩次的婚姻，但最終都以離婚收場。近日，他買了張彩券試試手氣，沒想到竟意外獲得頭獎，令他驚訝不已。他提到，原以為會和其他得主一起平分獎金，沒想到竟然是「一人獨得」，單獨抱走7100萬英鎊的獎金。

艾德也興奮表示，「我不會像其他彩券得主那樣，說什麼中獎不會改變自己，我承認，這個獎絕對會改變我」。艾德目前已經辭去了工廠的工作，並決定用這筆獎金，買間有著大浴缸的房子，還要出去各地旅行。

「我的父母一直過著節儉的生活，現在該是他們享福的時候了」，艾德決定拿這筆獎金回饋父母，帶著父母一起環遊世界。另外，他也將剩餘的獎金平分，分送給家中的親戚們，藉此感謝他們一直以來的照顧，他提到「我也不想讓我的親戚們繼續工作了，我發誓要讓整個家庭過上富翁的生活！」

樂透頭獎
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

他起床驚見客廳睡著陌生大叔 網笑稱：塵蟎變人啦

2019-03-22 16:47

恐怖！ 報案「我家有蛇」一舉捕獲45條響尾蛇

2019-03-22 08:58

減少事故拯救「低頭族」以色列將紅綠燈裝地上

2019-03-21 20:28

為殺「小強」GG了？ 他拿鞋怒砸反中彈

2019-03-21 18:03

影／有勇氣吃嗎？英國科學家用蜘蛛毒液製成辣醬

2019-03-21 17:37

覺得先生比較愛女兒 21歲媽媽割喉3周大女嬰

2019-03-21 16:06

影／火光掠過天際！洛杉磯民眾熱議 警方回應了

2019-03-21 15:59

影／桌子莫名變乾淨？英老翁偷拍發現「老鼠」在打掃

2019-03-21 14:37

富豪徵助理一起環遊世界 吃好住好年薪150萬起跳

2019-03-21 12:41

案件不單純？警犬緝毒鑽進裙內 猛聞短裙正妹

2019-03-21 10:56

同類相殺！ 美國農業部被指控餵實驗貓吃中國貓肉

2019-03-20 19:39

陪玩月薪16萬起跳！男伴遊接待300名女客 自曝變態要求

2019-03-20 16:54

南韓吃燒烤抗霧霾 科學家斥：毫無根據

2019-03-20 16:44

車站竟然沒有出入口？ 日本「秘境車站」引發網友討論

2019-03-19 21:05

13天狂瘦10公斤 百公斤大叔靠「啤酒減肥法」減重

2019-03-19 20:31
看更多

熱門文章

獅航空難通話紀錄曝光！ 機師翻手冊找救兵 絕望中墜海

2019-03-21 21:50

南韓偷拍為何鋪天蓋地？這個關鍵原因讓人絕望

2019-03-22 10:00

超美場景不曾見！ 湖面淺藍碎冰像艾莎女王走過

2019-03-22 13:29

新發現！ 失事波音客機都沒加購兩項安全選配裝置

2019-03-22 11:34

星二代錢進大學東窗事發 反過頭來怪父母雞婆

2019-03-21 23:07

恐怖！ 報案「我家有蛇」一舉捕獲45條響尾蛇

2019-03-22 08:58

紐西蘭火速通過限槍令 在美掀論戰

2019-03-21 23:57

道瓊勁揚216點 經濟數據、蘋果助美股收高

2019-03-22 07:07

川普：對陸懲罰關稅 暫不解除

2019-03-22 01:34

替波音關說？美國代理防長遭調查

2019-03-21 23:36

獅航空難最後一刻…機師忙翻手冊

2019-03-21 23:38

准英國延後脫歐 歐盟有但書

2019-03-21 23:44

星巴克減塑新杯蓋 今年6月在美國亮相

2019-03-21 22:32

印尼航空開第一槍 砍49架737 MAX訂單

2019-03-22 15:40

傳川普政府默許售台F-16 美中貿易談判掀波瀾？

2019-03-22 09:51

【重磅快評】日韓兩國反目，誰漁翁得利？

2019-03-22 12:39

美軍在歐洲部署B-52轟炸機 劍指俄國

2019-03-21 20:37

電動車救地球 卻可能侵犯人權

2019-03-22 13:16

減少事故拯救「低頭族」以色列將紅綠燈裝地上

2019-03-21 20:28

太燙的茶不健康 可能導致食道癌

2019-03-21 22:19

影／慘案後...紐火速禁槍 美網友自嘲：我們靠悼念禱告

2019-03-22 13:18

歐盟出招 施壓中國開放市場

2019-03-22 01:28

川普老調重彈又批馬侃 同黨看不下去嗆「可悲」

2019-03-21 20:10

美眾議員提出 美政府應挑戰大陸的「一中原則」

2019-03-22 07:33

令電影迷震驚！拍「少年Pi」電影公司傳將關門

2019-03-22 15:30

義大利校車司機燒車 警救滿車學生

2019-03-22 00:00

影／為何牠屍體獲國父級待遇？ 認識越南「護國神鱉」

2019-03-22 15:51

Fed政策大轉彎 三關鍵

2019-03-22 01:34

越南警破獲販毒案 嫌犯計劃運300公斤毒品到台灣

2019-03-21 20:25

影／歐盟准英延後脫歐 大開「地獄梗」逗樂記者

2019-03-22 11:46

為68萬中國寶寶取名 英女孩賺夠大學學費、還投資房地產

2019-03-22 13:10

參訪坦克工廠 川普：你們最好愛我 我讓這廠開著

2019-03-21 20:08

義大利入一帶一路 法媒：中在西方團結製造破口

2019-03-22 09:40

防失速系統失靈警示燈 改列波音737 MAX標配

2019-03-22 15:00

鄧福德要找谷歌「辯論」： 投資中國傷害美國

2019-03-22 10:30

他起床驚見客廳睡著陌生大叔 網笑稱：塵蟎變人啦

2019-03-22 16:47

作為制裁手段 日擬反對南韓加入CPTPP

2019-03-22 08:25

Levi's母公司上市股價飆漲 紐交所破例吹牛仔風

2019-03-22 07:47

大笨鐘新面貌回歸本色 藍金搭配更精緻

2019-03-22 10:20

研究指25歲開始儲蓄 退休金只須月存10-17%

2019-03-21 18:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top