他一人抱走28億彩券頭獎 竟將獎金平分給親戚

2019-03-22 18:34 聯合新聞網 綜合報導



艾德一人抱走28億的巨額獎金，不僅決定帶父母環遊世界，還將獎金平分送給親戚。圖片來源／ 艾德的推特 分享 facebook

58歲的英國男子艾德（Ade Goodchild）受到財神眷顧，一人獨得7100萬英鎊（約新台幣28億元）的彩券大獎，但艾德卻未因此驕傲起來，不忘本的他反倒拿著這筆鉅款回饋父母，下定決心帶父母環遊世界，甚至連繫家中所有親戚，將獎金平分後，一一匯進他們的戶頭裡。

根據《每日郵報》報導，58歲的艾德是一名工廠工人，20多年來都在工廠內工作，雖然經歷過兩次的婚姻，但最終都以離婚收場。近日，他買了張彩券試試手氣，沒想到竟意外獲得頭獎，令他驚訝不已。他提到，原以為會和其他得主一起平分獎金，沒想到竟然是「一人獨得」，單獨抱走7100萬英鎊的獎金。

艾德也興奮表示，「我不會像其他彩券得主那樣，說什麼中獎不會改變自己，我承認，這個獎絕對會改變我」。艾德目前已經辭去了工廠的工作，並決定用這筆獎金，買間有著大浴缸的房子，還要出去各地旅行。

「我的父母一直過著節儉的生活，現在該是他們享福的時候了」，艾德決定拿這筆獎金回饋父母，帶著父母一起環遊世界。另外，他也將剩餘的獎金平分，分送給家中的親戚們，藉此感謝他們一直以來的照顧，他提到「我也不想讓我的親戚們繼續工作了，我發誓要讓整個家庭過上富翁的生活！」