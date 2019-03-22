恐怖！ 報案「我家有蛇」一舉捕獲45條響尾蛇

2019-03-22 08:58 世界日報 編譯吳日君／綜合20日電



一名德州屋主日前報案稱在家附近看到有「一些蛇」，但情況明顯比他想像的糟；捕蛇人員後來赫然發現，實際上是有數十條響尾蛇，糾成一團，就住在他的屋子下。

屋主致電給抓蛇公司「Big Country Snake Removal」，公司派出人員前往，屋主因為強風打亂屋內的電視有線服務，之後就看到多條蛇在家附近流竄。

工作人員隨後在達拉斯以西約150哩的這棟房屋下，找出45條響尾蛇。錄影內容顯示，當工作人員使用長竿試圖將蛇拉出時，竿子反而被許多大蛇團團圍繞。

Big Country Snake Removal業主沃金斯(Nathan Hawkins)表示，隨著天氣變暖，蛇從這個位在德州的住屋中竄出，增加居民被蛇咬傷風險。他說，蛇群現已開始在各地出現，然後開始找尋食物，並且開始繁殖。許多人都能在後院看到蛇，因為基本上，原本環繞在房屋開發周圍的動物棲息地，大都已被破壞了。