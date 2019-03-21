親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐案延後
波音737釀機瘟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

愛奇藝涉嫌違法落地遭查 陸委會：若屬實將下架

減少事故拯救「低頭族」以色列將紅綠燈裝地上

2019-03-21 20:28聯合新聞網 綜合報導

特拉維夫市政府為保護低頭族的用路安全，在斑馬線前的地面裝上嵌入式LED燈交通號誌...
特拉維夫市政府為保護低頭族的用路安全，在斑馬線前的地面裝上嵌入式LED燈交通號誌。圖擷自《每日郵報》
分享

科技的發達便利了生活也帶來不少危機。現今人手一支智慧型手機，不少民眾雙眼幾乎離不開手機螢幕，甚至連過馬路也可見成群結隊的「低頭族」。為了保護「低頭族」，降低交通事故，以色列政府想出「這招」，企圖吸引行人的目光，藉此提醒他們留意周遭交通狀況。

綜合外媒報導，以色列特拉維夫市於11日試行將LED交通號誌燈安裝在地面上，透過燈號紅綠變換提醒「低頭族們」何時可以安全行走或停下腳步。特拉維夫市交通管理部門負責人德羅爾（Tomer Dror）解釋，這套系統名叫「殭屍紅綠燈」，是專為「殭屍行人」服務。當局為了減少民眾只顧著看手機而導致交通意外，在地面裝設嵌入式LED號誌燈，讓「低頭成癮」的行人可以藉由觀看腳下號誌安全行走。

德羅爾表示，「我們無法強迫行人從手機螢幕上轉移目光，只好設法讓交通號誌出現在他們眼前。」針對這個點子，有市民表示驚艷，認為此舉可有效降低事故發生率，不過也有人替這種作法感到有點可悲。

目前這項設施於特拉維夫市中心一處十字路口實行，當局表示，若實驗成效良好，未來將擴大裝設LED地面燈。事實上，早在以色列實施之前，澳洲、新加坡及荷蘭等就已在國內使用類似的號誌系統。

行人可藉由觀看腳下的燈號變換，知道何時可以安全行走或停下腳步。圖擷自《每日郵報》
行人可藉由觀看腳下的燈號變換，知道何時可以安全行走或停下腳步。圖擷自《每日郵報》
分享

低頭族奇聞以色列
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

為殺「小強」GG了？ 他拿鞋怒砸反中彈

2019-03-21 18:03

影／有勇氣吃嗎？英國科學家用蜘蛛毒液製成辣醬

2019-03-21 17:37

覺得先生比較愛女兒 21歲媽媽割喉3周大女嬰

2019-03-21 16:06

影／火光掠過天際！洛杉磯民眾熱議 警方回應了

2019-03-21 15:59

影／桌子莫名變乾淨？英老翁偷拍發現「老鼠」在打掃

2019-03-21 14:37

富豪徵助理一起環遊世界 吃好住好年薪150萬起跳

2019-03-21 12:41

案件不單純？警犬緝毒鑽進裙內 猛聞短裙正妹

2019-03-21 10:56

同類相殺！ 美國農業部被指控餵實驗貓吃中國貓肉

2019-03-20 19:39

陪玩月薪16萬起跳！男伴遊接待300名女客 自曝變態要求

2019-03-20 16:54

南韓吃燒烤抗霧霾 科學家斥：毫無根據

2019-03-20 16:44

車站竟然沒有出入口？ 日本「秘境車站」引發網友討論

2019-03-19 21:05

13天狂瘦10公斤 百公斤大叔靠「啤酒減肥法」減重

2019-03-19 20:31

4公尺長巨鱷活吞工人 村民捕獲剖腹取出一堆人骨

2019-03-19 19:56

影／「泰」刺激！正妹清涼熱舞 大叔看到癡迷

2019-03-19 16:59

3歲俄羅斯天才小鼓手超萌驚人演出

2019-03-19 15:16

手機邊玩邊充竟觸電 7歲小男童肚皮融出大洞身亡

2019-03-19 14:23

不瘋夜店酒吧！最強沙發馬鈴薯世代「不配住紐約」

2019-03-19 13:00

這隻鴿子值4千多萬！全球最貴賽鴿拍出4440萬天價

2019-03-19 09:15

美國媽戰勝「47億分之一」機率 九分鐘產下六胞胎

2019-03-18 21:39
看更多

熱門文章

波音不怕737危機？ 專家無奈預言：1個原因救波音

2019-03-21 11:00

影／桌子莫名變乾淨？英老翁偷拍發現「老鼠」在打掃

2019-03-21 14:37

南韓酒店房客被偷拍還直播 至少1600人受害

2019-03-20 22:17

Fed決策要點一次看：今年不升息、9月停止縮表

2019-03-21 02:53

詐騙犯扮廣達詐谷歌、臉書 騙到31億元恐判30年

2019-03-21 09:48

台灣全球幸福排名第25名 亞洲國家中僅次於阿聯

2019-03-20 23:13

案件不單純？警犬緝毒鑽進裙內 猛聞短裙正妹

2019-03-21 10:56

Fed決策更「鴿」 暗示今年不升息、9月停止縮表

2019-03-21 04:44

富豪徵助理一起環遊世界 吃好住好年薪150萬起跳

2019-03-21 12:41

三星集團大公主疑麻醉藥成癮 韓警明搜索涉案醫院

2019-03-21 16:08

米蘭校車司機劫車縱火 警方驚險救出51學童

2019-03-21 05:22

魚子醬價格持續下滑 全因這個國家大力量產

2019-03-21 17:45

影／春分巧遇超級月亮 下一回要等到2030年

2019-03-21 13:29

好狂！南韓京畿道擬在日企產品貼「戰犯企業製」

2019-03-21 08:28

三星：零組件面臨艱困的一年

2019-03-21 00:32

台灣兩廳院成柬埔寨景點？ 文在寅訪東南亞頻出包

2019-03-21 17:34

Fed維持利率不變 暗示今年不升息

2019-03-21 02:03

覺得先生比較愛女兒 21歲媽媽割喉3周大女嬰

2019-03-21 16:06

道瓊、標普收跌 Fed太鴿引發市場對全球經濟前景疑慮

2019-03-21 05:40

脫歐出走潮加快！34兆資產將外移　7千工作機會流失

2019-03-20 22:58

尷尬！南韓總統文在寅問候馬來西亞總理 竟用印尼話

2019-03-21 16:14

Google遭歐盟重罰527億元 但無關痛癢

2019-03-21 10:34

Fed決策轉鴿 主席鮑爾在記者會上做了哪些說明？

2019-03-21 03:48

美元重貶 Fed比預期更鴿；英鎊還是弱

2019-03-21 06:47

羅比尼專欄／Fed政策急轉彎五個原因

2019-03-21 00:17

紐時：川普推文影響力衰退 美企現在直接忽視他

2019-03-21 13:19

執政30年 哈薩克總統閃辭…扮太上皇

2019-03-21 00:16

影／南韓旅館遭偷拍！針孔攝影機直播 1600人受害

2019-03-21 13:16

四個原因 三星毛利受衝擊

2019-03-21 00:32

逃離敘利亞戰火卻死於槍擊 倖存兒坐輪椅淚送父兄下葬

2019-03-20 22:53

影／火光掠過天際！洛杉磯民眾熱議 警方回應了

2019-03-21 15:59

中美下周貿易談判 陸考慮不買波音737 MAX

2019-03-20 23:43

英國短暫延後脫歐申請 歐盟警告礙難同意

2019-03-21 07:58

羅比尼專欄：聯準會為何轉向鴿派？

2019-03-21 00:01

專家怎麼看？ Fed轉得太鴿 美國投資人搔頭

2019-03-21 10:07

口水戰沒完沒了 川普罵幕僚夫婿：地獄來的老公

2019-03-21 10:27

美光將視需求停頓而減產以降低對營收衝擊 盤後股價漲

2019-03-21 06:21

美中新談判 傳下周登場

2019-03-20 23:57

Google壟斷廣告 再罰17億美元

2019-03-20 23:56

美國二手車銷售盛況十年來僅見！2大因素造成

2019-03-21 17:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top