減少事故拯救「低頭族」以色列將紅綠燈裝地上

2019-03-21 20:28 聯合新聞網 綜合報導



特拉維夫市政府為保護低頭族的用路安全，在斑馬線前的地面裝上嵌入式LED燈交通號誌。圖擷自《每日郵報》 分享 facebook

科技的發達便利了生活也帶來不少危機。現今人手一支智慧型手機，不少民眾雙眼幾乎離不開手機螢幕，甚至連過馬路也可見成群結隊的「低頭族」。為了保護「低頭族」，降低交通事故，以色列政府想出「這招」，企圖吸引行人的目光，藉此提醒他們留意周遭交通狀況。

綜合外媒報導，以色列特拉維夫市於11日試行將LED交通號誌燈安裝在地面上，透過燈號紅綠變換提醒「低頭族們」何時可以安全行走或停下腳步。特拉維夫市交通管理部門負責人德羅爾（Tomer Dror）解釋，這套系統名叫「殭屍紅綠燈」，是專為「殭屍行人」服務。當局為了減少民眾只顧著看手機而導致交通意外，在地面裝設嵌入式LED號誌燈，讓「低頭成癮」的行人可以藉由觀看腳下號誌安全行走。

德羅爾表示，「我們無法強迫行人從手機螢幕上轉移目光，只好設法讓交通號誌出現在他們眼前。」針對這個點子，有市民表示驚艷，認為此舉可有效降低事故發生率，不過也有人替這種作法感到有點可悲。

目前這項設施於特拉維夫市中心一處十字路口實行，當局表示，若實驗成效良好，未來將擴大裝設LED地面燈。事實上，早在以色列實施之前，澳洲、新加坡及荷蘭等就已在國內使用類似的號誌系統。