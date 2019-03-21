覺得先生比較愛女兒 21歲媽媽割喉3周大女嬰

2019-03-21 16:06 聯合新聞網 綜合報導



21歲媽媽割喉才3周大的女嬰。圖擷自 DailyMail 分享 facebook

只是因為覺得先生比較愛女兒，媽媽竟然痛下毒手！這起恐怖的殺童案發生在烏克蘭，一名21歲的年輕媽媽被控訴親手殺死才三周大的親生女嬰，而案發地點就發生在兩人的居住處。

警方透露，由於基於某些案情與法理上的緣故，無法透露這名媽媽的名字，但警方表示，她先生才剛離開公寓住處幾分鐘去丟垃圾而已，媽媽就殺了女嬰，等到先生衝到房間察看，女嬰已經一動也不動躺在血泊之中。

婆婆指出，他兒子只不過才出門一下子而已，媳婦就拿了一把廚房刀子割喉女嬰，婆婆說，她和兒子都很愛這名女嬰，也給她很多的愛護和照顧。「我今天早上才幫孫女洗澡完而已，沒想到下一秒她就離開這人世間了，我無法置信這種事竟然發生在我們家。」

更離譜的是，當救護車來到她們家時，媽媽還反問自己的先生說「你在哭什麼？」警方在廚房的流理台找到她犯案的兇器，上頭還沾著女嬰的血跡。警方進一步指出，媽媽甚至無法解釋殺嬰的動機，更記不起當天發生了什麼事。

警方發言人克魯克（Anton Kruk）提到，媽媽曾在去年11月時罹患腦膜炎，而且已經影響到她的心理健康，之後她開始接受治療，不過在今年3月生產完就出院回家，醫生則相信她已經痊癒。

媽媽目前被拘留起來，準備接受精神狀態評估，如果確定她是在精神清醒的狀況殺死女嬰，她將會被以謀殺未成年的罪名起訴，最高可判處15年徒刑。