富豪徵助理一起環遊世界 吃好住好年薪150萬起跳

2019-03-21 12:41 聯合新聞網 綜合報導



一名年僅26歲的澳洲富豪正在事業如日中天的階段，因為談生意必須造訪世界各國的他最近要徵個人助理，助理除了能夠一起環遊世界外，吃住也都在五星級飯店內，這樣的工作年薪150萬起跳。

澳洲富豪里普瑞靠著電子商務賺出一片天，打算一邊環遊世界一邊拓展生意。photo credit: FB:Matthew Lepre 分享 facebook

白手起家的富豪里普瑞(Matthew Lepre)出身雪梨，他在中輟大學學業後開啟了自己的電子商務事業，事業火紅的他目前一個月可以賺進12萬美金(約台幣360萬)。現在他正在找尋適任的助理，協助他一起拓展國際事業。他開出優沃的條件：年薪5萬2千元美金(約台幣150萬)、提供住宿、保險和福利，還能跟他一起環遊世界、照看各地的生意，他稱這項工作機會是「一生難得的夢幻工作」。

里普瑞打算提供「一生難得的夢幻工作」，徵求跟他一起環遊世界的助理。photo credit: FB:Matthew Lepre 分享 facebook

據「澳洲新聞」報導，里普瑞的助理需符合下列條件：具備優異的管理能力、能夠規畫旅遊行程、嫻熟社群媒體的操作，既可以一心多用身兼數職，又能照顧到細節工作起來有條不紊，最重要的是，他必須持有未來一年內有效的護照而且衝勁十足。雖然他對助理的工作能力有很高的要求，但對學歷和年齡的要求卻相當寬鬆「只要滿18歲就好」，畢竟「我自己也沒把大學唸完」。

里普瑞目前經營了四家成功的電子商場，生意遍佈日本、杜拜、夏威夷以及泰國。盡管生意進行得很順利他還想要將觸角伸到更多不同的國家，所以他決定要個助理幫忙他一面在各國開會談合作時，一邊照顧原有的生意。他形容「一邊工作一邊旅遊完全符合我對理想生活的想像，我想要讓在我身邊工作的人也能體驗一下這種生活」，他未來的助理將能體驗不同國家的風土人情，目前確定會造訪的地方包括了西班牙、希臘、克羅地亞以及美國。