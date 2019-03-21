親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紐西蘭恐怖濫射
英國脫歐案延後
波音737釀機瘟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

車輛進斑馬線3公尺內不能有行人 北市58路口今起執法

國道一鼎金段連環撞 小車慘被夾聯結車中幾成廢鐵

富豪徵助理一起環遊世界 吃好住好年薪150萬起跳

2019-03-21 12:41聯合新聞網 綜合報導

一名年僅26歲的澳洲富豪正在事業如日中天的階段，因為談生意必須造訪世界各國的他最近要徵個人助理，助理除了能夠一起環遊世界外，吃住也都在五星級飯店內，這樣的工作年薪150萬起跳。

澳洲富豪里普瑞靠著電子商務賺出一片天，打算一邊環遊世界一邊拓展生意。photo ...
澳洲富豪里普瑞靠著電子商務賺出一片天，打算一邊環遊世界一邊拓展生意。photo credit: FB:Matthew Lepre
分享

白手起家的富豪里普瑞(Matthew Lepre)出身雪梨，他在中輟大學學業後開啟了自己的電子商務事業，事業火紅的他目前一個月可以賺進12萬美金(約台幣360萬)。現在他正在找尋適任的助理，協助他一起拓展國際事業。他開出優沃的條件：年薪5萬2千元美金(約台幣150萬)、提供住宿、保險和福利，還能跟他一起環遊世界、照看各地的生意，他稱這項工作機會是「一生難得的夢幻工作」。

里普瑞打算提供「一生難得的夢幻工作」，徵求跟他一起環遊世界的助理。photo c...
里普瑞打算提供「一生難得的夢幻工作」，徵求跟他一起環遊世界的助理。photo credit: FB:Matthew Lepre
分享

據「澳洲新聞」報導，里普瑞的助理需符合下列條件：具備優異的管理能力、能夠規畫旅遊行程、嫻熟社群媒體的操作，既可以一心多用身兼數職，又能照顧到細節工作起來有條不紊，最重要的是，他必須持有未來一年內有效的護照而且衝勁十足。雖然他對助理的工作能力有很高的要求，但對學歷和年齡的要求卻相當寬鬆「只要滿18歲就好」，畢竟「我自己也沒把大學唸完」。

里普瑞目前經營了四家成功的電子商場，生意遍佈日本、杜拜、夏威夷以及泰國。盡管生意進行得很順利他還想要將觸角伸到更多不同的國家，所以他決定要個助理幫忙他一面在各國開會談合作時，一邊照顧原有的生意。他形容「一邊工作一邊旅遊完全符合我對理想生活的想像，我想要讓在我身邊工作的人也能體驗一下這種生活」，他未來的助理將能體驗不同國家的風土人情，目前確定會造訪的地方包括了西班牙、希臘、克羅地亞以及美國。

別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

案件不單純？警犬緝毒鑽進裙內 猛聞短裙正妹

2019-03-21 10:56

同類相殺！ 美國農業部被指控餵實驗貓吃中國貓肉

2019-03-20 19:39

陪玩月薪16萬起跳！男伴遊接待300名女客 自曝變態要求

2019-03-20 16:54

南韓吃燒烤抗霧霾 科學家斥：毫無根據

2019-03-20 16:44

車站竟然沒有出入口？ 日本「秘境車站」引發網友討論

2019-03-19 21:05

13天狂瘦10公斤 百公斤大叔靠「啤酒減肥法」減重

2019-03-19 20:31

4公尺長巨鱷活吞工人 村民捕獲剖腹取出一堆人骨

2019-03-19 19:56

影／「泰」刺激！正妹清涼熱舞 大叔看到癡迷

2019-03-19 16:59

3歲俄羅斯天才小鼓手超萌驚人演出

2019-03-19 15:16

手機邊玩邊充竟觸電 7歲小男童肚皮融出大洞身亡

2019-03-19 14:23

不瘋夜店酒吧！最強沙發馬鈴薯世代「不配住紐約」

2019-03-19 13:00

這隻鴿子值4千多萬！全球最貴賽鴿拍出4440萬天價

2019-03-19 09:15

美國媽戰勝「47億分之一」機率 九分鐘產下六胞胎

2019-03-18 21:39

噁心牧師逼迫男童拍攝裸照 竟辯稱：是為了藝術！

2019-03-18 19:42

羅馬尼亞商人為民請命 出錢建全球最短「1米長高速公路」

2019-03-18 16:37
看更多

熱門文章

陪玩月薪16萬起跳！男伴遊接待300名女客 自曝變態要求

2019-03-20 16:54

波音不怕737危機？ 專家無奈預言：1個原因救波音

2019-03-21 11:00

南韓酒店房客被偷拍還直播 至少1600人受害

2019-03-20 22:17

Fed決策要點一次看：今年不升息、9月停止縮表

2019-03-21 02:53

台灣全球幸福排名第25名 亞洲國家中僅次於阿聯

2019-03-20 23:13

影／波音737 Max死亡下墜 獅航機師曾一招破解

2019-03-20 12:41

Fed決策更「鴿」 暗示今年不升息、9月停止縮表

2019-03-21 04:44

詐騙犯扮廣達詐谷歌、臉書 騙到31億元恐判30年

2019-03-21 09:48

米蘭校車司機劫車縱火 警方驚險救出51學童

2019-03-21 05:22

勵志！坎坷童下棋天賦險被埋沒 傑出一手驚呆教練團

2019-03-20 13:04

梅伊嗆眾大臣：搞砸脫歐 誰都別想當首相

2019-03-20 16:35

「梅伊早該聽我爸話！」川普長子批脫歐：英國民主幾乎已死

2019-03-20 18:03

Fed維持利率不變 暗示今年不升息

2019-03-21 02:03

好心人給提款卡「自己領」 街友舉動令人意外

2019-03-20 14:57

經濟學人智庫：這三大都會 並列全球最昂貴城市

2019-03-20 18:31

好狂！南韓京畿道擬在日企產品貼「戰犯企業製」

2019-03-21 08:28

三星：零組件面臨艱困的一年

2019-03-21 00:32

脫歐出走潮加快！34兆資產將外移　7千工作機會流失

2019-03-20 22:58

案件不單純？警犬緝毒鑽進裙內 猛聞短裙正妹

2019-03-21 10:56

道瓊、標普收跌 Fed太鴿引發市場對全球經濟前景疑慮

2019-03-21 05:40

Fed除利率料將不變外 還可能釋出哪些訊息？

2019-03-20 19:23

梅伊正式提出請求 脫歐大限延至6月30日

2019-03-20 20:22

職場英語化後 樂天市場老闆為員工設新目標：學寫程式

2019-03-20 17:41

Fed決策轉鴿 主席鮑爾在記者會上做了哪些說明？

2019-03-21 03:48

影／山神化身？流浪狗緊跟登山隊 攻頂7千公尺高峰

2019-03-20 13:34

同類相殺！ 美國農業部被指控餵實驗貓吃中國貓肉

2019-03-20 19:39

Google遭歐盟重罰527億元 但無關痛癢

2019-03-21 10:34

美元重貶 Fed比預期更鴿；英鎊還是弱

2019-03-21 06:47

無三不成禮 歐盟對Google再祭17億美元罰款

2019-03-20 19:58

羅比尼專欄／Fed政策急轉彎五個原因

2019-03-21 00:17

每日大量漏水 英國25年內無水可用

2019-03-20 15:25

影／日本就愛「過度包裝」 環團：限塑政策努力不夠

2019-03-20 18:14

不忘舊恨！川普連發文酸馬侃 但又酸錯了

2019-03-20 18:55

南韓吃燒烤抗霧霾 科學家斥：毫無根據

2019-03-20 16:44

執政30年 哈薩克總統閃辭…扮太上皇

2019-03-21 00:16

逃離敘利亞戰火卻死於槍擊 倖存兒坐輪椅淚送父兄下葬

2019-03-20 22:53

不做功課、政策淪口號 川普政府已敗訴63次

2019-03-20 18:07

四個原因 三星毛利受衝擊

2019-03-21 00:32

高風險川普 為何獨獨這家銀行肯借錢給他？

2019-03-20 18:47

紐約名牌遭仿冒 以假亂真大吸金

2019-03-20 14:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top