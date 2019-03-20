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同類相殺！ 美國農業部被指控餵實驗貓吃中國貓肉

2019-03-20 19:39聯合新聞網 綜合報導

貓咪示意圖。圖／聯合報系資料照片
貓咪示意圖。圖／聯合報系資料照片
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美國日前傳出一個組織指控政府農業部的科學家，為研究一種可以感染人類數週至數月的寄生蟲弓形蟲疾病，將海外購買的貓肉及狗肉餵食給實驗室貓，導致同類相互殘殺的悲劇，令人髮指。

據《華盛頓郵報》報導，這個致力於消除研究中浪費開支的倡導組織聲稱，美國農業部一間在馬里蘭州貝爾茨維爾的工廠，用中國肉類市場購買的貓的舌頭、大腦和心臟餵食實驗貓。狗肉則是從哥倫比亞和巴西的避難所購買後，將牠們的大腦、舌頭和心臟取下，再進行餵食。其目的為研究導致弓形蟲感染症弓形蟲

《白衣浪費計劃（White Coat Waste Project）》組織的宣傳和公共政策副總裁賈斯汀·古德曼（Justin Goodman）稱這種做法為「小貓同類相食」，並與前美國農業部科學家吉姆·基恩（Jim Keen）發布了該項目的研究，說「多年來，美國農業部利用納稅人的錢在世界各地圍捕數百隻小貓和小狗，殺死牠們，並將牠們的大腦餵給貓進行無用的實驗，這突顯了令人不安的問責制和透明度」。

美國農業部農業研究服務（Agricultural Research Service）的發言人韋利（James-Denton Wyllie）拒絕評論該指控。他在一份聲明中說，「我們會繼續評估該如何更好地開展弓形蟲病研究的運作」。

《白衣浪費計劃》組織的目標是消除納稅人資助的動物試驗。根據科學雜誌和動物研究網站Speaking Of Research說明，該組織是由前共和黨戰略家安東尼·貝洛蒂（Anthony Bellotti）創立，他曾參與反對歐巴馬醫改，計劃生育和加州同性婚姻的運動。

該報告更指出，其中一些貓狗是從海外市場購買的，這些市場去年在眾議院的一項決議中受到強烈譴責，並敦促其他國家，特別是亞洲國家禁止食用通常作為寵物飼養的動物。2017年，台灣宣布將屠宰貓狗供人食用是違法的。

貓咪
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