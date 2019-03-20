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新一波高階警官人事出爐 竹市警局長跳升二級

陪玩月薪16萬起跳！男伴遊接待300名女客 自曝變態要求

2019-03-20 16:54聯合新聞網 綜合報導

英國一名男子擔任伴遊三年，接觸逾300名客人，滿足客人各種要求，生意好時每月能賺...
英國一名男子擔任伴遊三年，接觸逾300名客人，滿足客人各種要求，生意好時每月能賺到1萬英鎊（約台幣40萬元），即使遇到「淡季」，每月最少也有4千英鎊（約台幣16萬元）的收入。圖／ingimage
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隨著時代觀念的變遷，現在有不少過去難以想像的新職業。英國一名男子擔任伴遊約三年時間，接觸過逾300名客人。日前他分享自身的工作經驗，需滿足客人各種要求，最離譜的是一名男客戶要求他和自己老婆親熱。不過這份工作也讓他賺進可觀的財富，生意好時每月能賺到1萬英鎊（約台幣40萬元），即使遇到「淡季」，每月最少也有4千英鎊（約台幣16萬元）的收入。

據《LADbible》報導，該名男子表示，喜愛「女性和冒險」的他3年前在網路應徵伴遊工作，就此展開有趣的「伴遊職涯」。男子透露，工作內容主要是聽取客戶的要求，也有很多機會可以接觸人群，已遇過300名以上的客人。

女性可以透過《Gentlement4Hire》網站聯絡他，他滿足過各式各樣的客人需求，有些人想與他共進晚餐，也有人希望他能陪同參加婚禮。最令他印象深刻的是，曾有一名女主管因為平常總是擔任主導角色，偶爾也想被人控制，便要求他打扮成私人教練，想在辦公室體驗「格雷的五十道陰影」互動。

但這名男子也並非任何要求都會接受，他說曾有一名男客戶要求他與對方的老婆發生關係，且他還要邊聞男客戶的腳，邊完成任務，讓男子嚇得隨即封鎖該名奇怪的客人。

儘管如此，這份工作仍令男子相當陶醉其中，由於許多女客戶都很慷慨，讓他能經常環遊美國、阿根廷、歐洲各國等，還可以入住高級酒店，甚至他還曾到馬爾地夫，玩了近10天，令他感到十分滿足。

不過，這名男子對於自己的伴遊身分相當保密，周邊只有一位朋友知道，甚至連家人都不知情。他認為這份工作可以幫助女性得到快樂，同時也讓他變得有自信，回到真實世界也能與其他人約會。

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