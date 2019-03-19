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13天狂瘦10公斤 百公斤大叔靠「啤酒減肥法」減重

2019-03-19 20:31聯合新聞網 綜合報導

美國一名體重高達133公斤的男性，利用「啤酒減肥法」，在13天內減去將近10公斤...
美國一名體重高達133公斤的男性，利用「啤酒減肥法」，在13天內減去將近10公斤。圖／聯合報系資料照片
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減肥卻戒不掉酒？利用「啤酒減肥法」，不用戒酒也能快速瘦身，美國俄亥俄州（Ohio）一名啤酒愛好者，體重不只高達133公斤，也因為無法拒絕速食飲食，長期下來體重越來越重，後來他決定用啤酒減肥，以46天為期限，每天除了啤酒、水與黑咖啡，不吃任何食物，他在兩周後發現總共減掉20.4磅（約9.2公斤），減肥成效連自己都大吃一驚。

根據《太陽報》報導，43歲的霍爾（Del Hall）為一家啤酒公司的老闆，他認為宗教的禁食儀式相當有意義，因此他想出這項減肥計畫，希望藉由啤酒幫住他擺脫對速食飲食的依賴，霍爾表示「我期許在這個計畫之後，就算肚子餓，我也不會再去吃那些不健康的食物」。霍爾的減肥計畫是一天內，在下午一點之後他才開始啤酒餐，並且搭配不加糖和牛奶的黑咖啡，讓自己在工作時打起精神，一天可以喝下的啤酒量是2至5杯，並且不吃其他東西，單靠「液體」進食減肥。霍爾指出，剛開始真的相當難熬，在第2天和第3天時，會非常想在一杯啤酒之後吃些什麼東西，因此後來他選擇喝一些不同口味的啤酒，竟還有意外的收獲。

「過去我不喜歡重複吃同樣的東西，所以現在我也不想重複喝一模一樣的啤酒」，霍爾表示自己趁這次機會，嘗試了各式各樣口味的啤酒，多樣性的飲酒菜單也讓戴爾在減肥時更享受，甚至霍爾透過這種方式，認為自己的嗅覺變得更為靈敏。霍爾將在4月21日完成這次為期46天的禁食，他認為自己可能沒辦法持續到最後，但霍爾表示，作為一名退伍的陸軍軍人，他還是想挑戰看看，而他也將計劃實施以來的成果，錄製成影片上傳youtube，目前禁食才過13天，他就已經從133公斤減到123公斤，成功減去10公斤。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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