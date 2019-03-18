噁心牧師逼迫男童拍攝裸照 竟辯稱：是為了藝術！

2019-03-18 19:42 聯合新聞網 綜合報導



澳洲一名天主教的牧師竟辯稱是為了「藝術」，才會要求男童拍攝裸照。圖片來源／ 9news 分享 facebook

澳洲一名天主教的牧師竟濫用權力，六年來不斷騷擾一名男童，不僅逼迫男童拍攝裸照，還對其性侵得逞。牧師遭到逮捕後，竟辯稱他是為了「藝術表現」，才會拍攝男童的裸照，荒唐的藉口也讓法官直搖頭，隨後判這名牧師猥褻罪成立，監禁18個月。

根據《9news》報導，今年75歲的恩迪科特（Michael Ambrose Endicott）40年前曾在布里斯本擔任教師與牧師，當時他濫用牧師的絕對權力，強拉一名9歲的男童到樹叢，逼迫男童脫光全身衣物，讓他拍攝私密處的裸照，得逞後還誇獎男童「別擔心，你做的很棒」。

男童12歲時，恩迪科特仍不改其狼性，在校園內性侵並強拍男童裸照。三年後，男童已成長為青少年，恩迪科特再度侵犯得逞，在淋浴室內性侵被害人，並拍攝照片。被害人也向檢察官表示，因牧師在學校有著絕對的權力，所以他一直不敢反抗。

恩迪科特遭到逮捕後，竟辯稱自己沒有逼迫或威脅被害人，一切都是「你情我願」的狀況，而對於拍攝裸照一事，他則稱「這些照片並非為了表現性，而是為了傳達藝術」，聲稱自己拍攝男童的裸體，是作為攝影興趣的表現。

法官則認為，犯人在全裸的男童面前走來走去，甚至從正面及後方拍照，「我不理解這跟藝術有什麼關係」，直接反駁恩迪科特的辯解。最終法院判恩迪科特猥褻罪成立，判18個月監禁，服刑6個月後可緩刑執行。