親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紐西蘭恐怖濫射
英脫歐案延後
波音737機瘟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

HBL／能仁逆轉南山 17戰「全勝封王」

晚間8:44宜蘭地震 規模4.1

男當15年米蟲爽中84億樂透 前妻不屑：再多錢也不復合

2019-03-17 20:46聯合新聞網 綜合報導

美國新澤西45歲的威爾斯基贏得樂透頭獎近台幣85億元，他想感謝幫他取回彩券的人。...
美國新澤西45歲的威爾斯基贏得樂透頭獎近台幣85億元，他想感謝幫他取回彩券的人。美聯社
分享
美國新澤西州54歲男子威爾斯基（Mike Weirsky）因為彩券失而復得，並幸運地贏得了2億7300美元（約台幣84億7600萬元）的樂透頭彩獎金，消息曝光吸引大批媒體報導。當時他受訪時表示自己在2018年秋天離婚，媒體後來也去訪問他的前妻艾琳（Eileen Murphy），不過艾琳得知威爾斯基成為億萬富翁只是冷淡的表示不會想和他復合。

根據外媒報導，威爾斯基2月底買了幾張彩券，因為當時顧著講電話，忘了拿走彩券，所幸有好心人發現並將這些彩券交給店家保管。威爾斯基3月1日回到店家證實這些彩券是他買的，店家也交還給他，沒想到這些失而復得的彩券竟讓威爾斯基贏得了2億7300美元的頭獎。

後來威爾斯基接受媒體採訪時表示，他長年擔任「家庭煮夫」，由妻子外出工作，2018年秋天他和太太離婚，如今中了大獎，工作不再是他的人生要務。威爾斯基甚至還說當中獎消息曝光後，前妻還打電話給他，不過這樣的說法卻被艾琳駁斥。

艾琳跟媒體表示和威爾斯基結婚15年，兩人沒有孩子，前夫長期失業又不出去工作，家裡都靠她當成本分析師賺錢支付開銷。兩人在2018年10月離婚，沒想到艾琳被宣判得支付威爾斯基贍養費，只因為艾琳有工作，而威爾斯基沒有。

對於前夫一夕之間變成億萬富翁，艾琳完全不感興趣，不管前夫中了多少錢，她都堅持不復合，這筆錢對她也沒有任何吸引力。艾琳也不會忌妒前夫中大獎，因為現在有工作和生活目標就是她擁有的一切。

不過她也語重心長的給威爾斯基一些建議，希望他能好好善用這一筆錢，並「做對的事」，做些有意義的事。

威爾斯基（右）中了台幣大約84億元的樂透頭獎，但這筆大獎卻無法讓他的前妻艾琳（左...
威爾斯基（右）中了台幣大約84億元的樂透頭獎，但這筆大獎卻無法讓他的前妻艾琳（左）回頭。 圖／翻攝自臉書、美聯社
分享

別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

逃過死劫！男子遭人放箭攻擊 iPhone幫他擋箭救命

2019-03-15 18:34

未婚媽怕歧視竟看網路影片自己接生 不幸母子雙亡

2019-03-15 18:28

影／母抱嬰兒闖平交道 火車迎面撞上畫面曝光

2019-03-15 13:49

10歲男童問怎麼開一家航空公司 澳航CEO暖回信

2019-03-15 10:44

熱門文章

青少年蛋砸澳洲極右派參議員！ 慘遭參議員還手痛揍

2019-03-17 08:33

波音沒那麼神！ 飛安摔到跟50年前一樣糟

2019-03-17 10:00

吃乾抹淨！中國在貝加爾湖設廠 惹怒百萬俄人被迫停建

2019-03-17 09:37

找死別帶上我！韓牌被趕出大陸 日卻先急得跳腳...

2019-03-17 11:00

為何川普美軍接力指控谷歌幫忙解放軍？美媒指因為這事

2019-03-17 18:29

巴菲特依然只領10萬美元 接班人年薪是他的180倍

2019-03-17 00:00

十年前投資波音1,000美元，現在可以拿到多少？

2019-03-16 22:13

彭博資訊專欄／波音欠中國一個大人情

2019-03-17 01:30

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top