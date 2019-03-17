男當15年米蟲爽中84億樂透 前妻不屑：再多錢也不復合

2019-03-17 20:46 聯合新聞網 綜合報導



美國新澤西45歲的威爾斯基贏得樂透頭獎近台幣85億元，他想感謝幫他取回彩券的人。美聯社 分享 facebook 美國新澤西州54歲男子威爾斯基（Mike Weirsky）因為彩券失而復得，並幸運地贏得了2億7300美元（約台幣84億7600萬元）的樂透頭彩獎金，消息曝光吸引大批媒體報導。當時他受訪時表示自己在2018年秋天離婚，媒體後來也去訪問他的前妻艾琳（Eileen Murphy），不過艾琳得知威爾斯基成為億萬富翁只是冷淡的表示不會想和他復合。

根據外媒報導，威爾斯基2月底買了幾張彩券，因為當時顧著講電話，忘了拿走彩券，所幸有好心人發現並將這些彩券交給店家保管。威爾斯基3月1日回到店家證實這些彩券是他買的，店家也交還給他，沒想到這些失而復得的彩券竟讓威爾斯基贏得了2億7300美元的頭獎。

後來威爾斯基接受媒體採訪時表示，他長年擔任「家庭煮夫」，由妻子外出工作，2018年秋天他和太太離婚，如今中了大獎，工作不再是他的人生要務。威爾斯基甚至還說當中獎消息曝光後，前妻還打電話給他，不過這樣的說法卻被艾琳駁斥。

艾琳跟媒體表示和威爾斯基結婚15年，兩人沒有孩子，前夫長期失業又不出去工作，家裡都靠她當成本分析師賺錢支付開銷。兩人在2018年10月離婚，沒想到艾琳被宣判得支付威爾斯基贍養費，只因為艾琳有工作，而威爾斯基沒有。

對於前夫一夕之間變成億萬富翁，艾琳完全不感興趣，不管前夫中了多少錢，她都堅持不復合，這筆錢對她也沒有任何吸引力。艾琳也不會忌妒前夫中大獎，因為現在有工作和生活目標就是她擁有的一切。

不過她也語重心長的給威爾斯基一些建議，希望他能好好善用這一筆錢，並「做對的事」，做些有意義的事。