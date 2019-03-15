逃過死劫！男子遭人放箭攻擊 iPhone幫他擋箭救命

2019-03-15 18:34 聯合新聞網 綜合報導



澳洲一名男子發現有人持弓箭在家門口徘徊，他拿iPhone想要拍照蒐證，竟遭對方射箭攻擊，所幸手機幫他擋下利箭，逃過一劫。 路透 分享 facebook 現在的手機用途多樣，除了能打電話，還兼具上網、拍照、聽音樂等多種功能，甚至還能當成救命工具。澳洲有名男子在家門口看見一名手持弓箭的嫌犯，他拿起手機想要拍照蒐證，沒想到對方竟朝他射箭，所幸他手上的iPhone擋住利箭，僅讓他受到輕傷，不過iPhone被射穿也因此報銷。

綜合外媒報導，這名43歲住在澳洲新南威爾斯省（New South Wales）的男子，日前發現一名他認識的39歲男子拿著弓箭在他家門口徘徊。他拿出iPhone想要拍照蒐證時，對方竟然舉弓並且朝他射出利箭，這支箭就這麼地射穿手機。因為作用力的關係，手機被射穿後撞上他的下巴，箭頭劃傷他的臉，幸好傷勢並不嚴重。這名嫌犯隨後遭到逮捕，並且被以攻擊及毀損他人財產罪起訴。

3C產品救命的案例還不少，之前就有一名美國玩家在住處遭到不明人士開槍攻擊，屋子內留下許多彈孔，其中一發子彈穿牆擊中他的電競曲面螢幕，讓他保住了一命。2018年泰國一名警察休假時與友人用餐，意外捲入一場幫派糾紛，這名警察遭到開槍攻擊，雖然身上多處中彈，但其中鼠蹊部的子彈剛好被右口袋裡的iPhone 5s給擋住了，撿回了一命。

無獨有偶，2018年台南2名警察深夜發現一名男子騎乘腳踏車停在路邊，當正要上前查看時，竟遭到男子開槍攻擊，幸好員警有穿防彈背心，而胸前的警用行動載具剛好擋住其中一發子彈，撿回寶貴性命。