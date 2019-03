10歲男童問怎麼開一家航空公司 澳航CEO暖回信

澳洲航空公司(Qantas Airways)。法新社 分享 facebook

接到「競爭對手」的來信,詢問經營策略,你會怎麼處理?澳洲航空(Qantas)的執行長喬伊斯(Alan Joyce)便收到一封來信,詢問他如何經營自己的航空公司,並請他提供一些建議。

根據《每日郵報》的報導,這封信來自於澳洲一名十歲男孩艾力克斯(Alex Jacquot)。艾力克斯在信的一開頭便寫道:「請認真的看待這封信......」接著他提到,他目前正成立「大洋洲航空(Oceania Express)」,並向喬伊斯說明目前已找好公司財務長、技術部門,並且連所需要的機型、班機號碼和機上餐飲等也都已經在規劃了。而他現在想趁學校放假的時候,加緊籌劃新航空公司,「但我想不到還有什麼事情要做」。艾力克斯信裡寫著:「既然你也是航空公司的執行長,所以我還是問你好了。」

澳洲航空收到「競爭對手」來信詢問航空公司經營上的建議。圖擷自 Twitter 分享 facebook

喬伊斯收到來信後,回信表示他聽聞有新的兢爭對手加入航空市場,更幽默地說他通常不會給競爭對手建議,但這次可以為了艾力克斯破例,「因為我也曾經是一個對飛行充滿好奇的小男孩。」而針對艾力克斯的問題,喬伊斯也給予了經營上的建議。

喬伊斯提到,旅客的安全是經營一間航空公司最優先的任務,並且要盡一切可能地讓乘客在旅程中感到舒適。而澳洲航空一百年來都秉持著這個原則,「這也讓我們經營得很順利」。喬伊斯也在信中邀請艾力克斯到澳航公司,來進行一場「意見交流」。

澳洲航空利用官方推特分享了這封信件,並寫道「我們的競爭對手通常不會向我們尋求建議,但當航空公司領導人伸出援手時,我們不能忽視它。」,更鄭重地聲明「當然,只有一種方法能夠回應:那就是CEO對CEO」。

對此,艾力克斯的母親娜塔莎(Natasha Jacquot)表示,他們沒有期待能得到這麼好的回應。她更進一步表示艾力克斯的筆記上寫滿了航班號和不同航班的菜單,「他們在學校開會,討論規劃他們的各項計畫。」娜塔莎還表示,他們正在等待艾力克斯和喬伊斯的確切會面日期。

Our competitors don't normally ask us for advice, but when an airline leader reached out, we couldn't ignore it.

Naturally, there was only one way to respond: CEO to CEO. pic.twitter.com/JTFpzn5a6Y