親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英脫歐案延後
波音737機瘟
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

NBA／切得順、投得進 林書豪先發終於正常

穿越時空？35年前老照片 驚見路人神似韓國瑜

10歲男童問怎麼開一家航空公司 澳航CEO暖回信

2019-03-15 10:44聯合新聞網 綜合報導

澳洲航空公司（Qantas Airways）。法新社
澳洲航空公司（Qantas Airways）。法新社
分享

接到「競爭對手」的來信，詢問經營策略，你會怎麼處理？澳洲航空(Qantas)的執行長喬伊斯(Alan Joyce)便收到一封來信，詢問他如何經營自己的航空公司，並請他提供一些建議。

根據《每日郵報》的報導，這封信來自於澳洲一名十歲男孩艾力克斯(Alex Jacquot)。艾力克斯在信的一開頭便寫道：「請認真的看待這封信......」接著他提到，他目前正成立「大洋洲航空（Oceania Express）」，並向喬伊斯說明目前已找好公司財務長、技術部門，並且連所需要的機型、班機號碼和機上餐飲等也都已經在規劃了。而他現在想趁學校放假的時候，加緊籌劃新航空公司，「但我想不到還有什麼事情要做」。艾力克斯信裡寫著：「既然你也是航空公司的執行長，所以我還是問你好了。」

澳洲航空收到「競爭對手」來信詢問航空公司經營上的建議。圖擷自Twitter
澳洲航空收到「競爭對手」來信詢問航空公司經營上的建議。圖擷自Twitter
分享

喬伊斯收到來信後，回信表示他聽聞有新的兢爭對手加入航空市場，更幽默地說他通常不會給競爭對手建議，但這次可以為了艾力克斯破例，「因為我也曾經是一個對飛行充滿好奇的小男孩。」而針對艾力克斯的問題，喬伊斯也給予了經營上的建議。

喬伊斯提到，旅客的安全是經營一間航空公司最優先的任務，並且要盡一切可能地讓乘客在旅程中感到舒適。而澳洲航空一百年來都秉持著這個原則，「這也讓我們經營得很順利」。喬伊斯也在信中邀請艾力克斯到澳航公司，來進行一場「意見交流」。

澳洲航空利用官方推特分享了這封信件，並寫道「我們的競爭對手通常不會向我們尋求建議，但當航空公司領導人伸出援手時，我們不能忽視它。」，更鄭重地聲明「當然，只有一種方法能夠回應：那就是CEO對CEO」。

對此，艾力克斯的母親娜塔莎（Natasha Jacquot）表示，他們沒有期待能得到這麼好的回應。她更進一步表示艾力克斯的筆記上寫滿了航班號和不同航班的菜單，「他們在學校開會，討論規劃他們的各項計畫。」娜塔莎還表示，他們正在等待艾力克斯和喬伊斯的確切會面日期。

澳洲飛安
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

正妹愛到瘋顛狠捅男友 警因「這理由」拒救開溜

2019-03-14 22:02

正妹穿著火辣登機後遭拒載 航空公司事後道歉

2019-03-14 21:37

Pornhub數據大公開 猜各國女用戶最常看哪類AV？

2019-03-14 21:23

祝我老爸生日快樂！兒登廣告整人 2萬通電話打爆父手機

2019-03-14 17:36

求職信灌爆！年薪百萬還有員工福利價 英公司徵性愛娃娃測試員

2019-03-14 13:45

外國人最想品嘗的韓國食物 活章魚居冠

2019-03-14 13:41

日本史上智商最高天才IQ達188 現時竟是無業青年？！

2019-03-13 21:58

美國少女失蹤20年返家 改名變大嬸還講西班牙語

2019-03-13 14:26

準婆婆禁毀容截肢父參加婚禮 網一面倒籲快放生

2019-03-13 13:37

要撞上了！姐弟嚇壞 飛機衝撞摩天輪影片曝光

2019-03-13 11:51

日本「王子殿下」改名 12萬網友推文讚

2019-03-13 08:44

當心腦膜炎！28歲辣妹因輕忽 十天後切除十指與雙腿

2019-03-12 21:11

住惡臭垃圾屋蟑螂亂竄 5歲失語女童哭喊求救

2019-03-12 19:27

實在太有才啦！原來川普會拉手風琴？

2019-03-05 15:35
看更多

熱門文章

影／波音737 MAX全球停飛 美航管單位曝關鍵原因

2019-03-14 12:50

412票贊成、202票反對 3月29日英國脫歐跳票

2019-03-15 06:09

說服美國停飛737 MAX 背後是這家公司

2019-03-14 22:47

正妹穿著火辣登機後遭拒載 航空公司事後道歉

2019-03-14 21:37

波音建議 暫時停飛全球所有737 Max機隊

2019-03-14 11:56

祝我老爸生日快樂！兒登廣告整人 2萬通電話打爆父手機

2019-03-14 17:36

全球性停飛737 MAX 美坦承5個月內2空難極像

2019-03-14 16:06

737問題太大條！波音黨政關係雖好 川普也保不住

2019-03-14 22:20

求職信灌爆！年薪百萬還有員工福利價 英公司徵性愛娃娃測試員

2019-03-14 13:45

正妹愛到瘋顛狠捅男友 警因「這理由」拒救開溜

2019-03-14 22:02

Pornhub數據大公開 猜各國女用戶最常看哪類AV？

2019-03-14 21:23

日本也禁了！ 波音737-MAX8和MAX9禁止入境

2019-03-14 17:40

若美中協議有譜 半導體重鎮台灣GDP恐減損逾1%

2019-03-14 22:43

川普變臉 港媒：川習會恐遙遙無期

2019-03-14 14:36

波音執行長打給川普沒用 新機仍禁飛

2019-03-14 23:40

影／發了？委國結束大停電 水龍頭竟「流出石油」

2019-03-14 16:31

學者：全球景氣快觸底了

2019-03-15 01:53

臉書大當機 市值跌百億美元

2019-03-15 01:55

德銀：金價面臨4利多1風險 還沒漲完

2019-03-14 20:43

衣航失事 中國搶先全球宣布波音737 Max停飛

2019-03-14 14:29

趕不走的首相 梅伊的生存之道：燙手山芋我來接

2019-03-14 22:29

影／美大學放春假 10萬人湧入小鎮開趴 警方管不動

2019-03-14 17:55

航空股普遍下挫 但巴菲特加碼的這檔逆勢上漲

2019-03-14 16:02

提什麼都被否決 梅伊提延期脫歐終獲國會同意

2019-03-15 06:41

初窺130億光年類星體 探索宇宙之謎

2019-03-14 20:08

好消息！ 台灣脫離歐盟避稅灰名單

2019-03-14 18:54

紐西蘭基督城槍擊案傳至少6死 目擊者：到處都是死者

2019-03-15 10:48

波音737 MAX停飛…航空公司恐成最大苦主

2019-03-14 23:19

台灣跟進停飛波音737 MAX

2019-03-14 23:58

國會否決硬脫歐 英國股匯雙漲

2019-03-14 18:51

脫歐燙手山芋沒人接 梅伊「下不了台」

2019-03-15 00:02

率先禁飛MAX8 紐時：中國表明對空安有主張

2019-03-14 20:32

油價走升 今年來大漲三成

2019-03-15 01:52

美國務院官員：陸排除台參與國際組織 傷害兩岸關係

2019-03-15 07:47

人類能罵F字 新石器時代才開始

2019-03-15 09:13

「川習會」何時登場？傳最快4月底

2019-03-14 18:34

何時達成美中貿易協議？川普：未來3-4周會知道

2019-03-15 08:29

美股結束三連漲 美中元首本月不會面 貿易協議前景存疑

2019-03-15 07:32

紐西蘭基督城清真寺傳槍擊 數人中彈

2019-03-15 09:55

川習會傳延至4月底

2019-03-15 02:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top