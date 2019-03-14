正妹穿著火辣登機後遭拒載 航空公司事後道歉

2019-03-14 21:37 聯合新聞網 綜合報導



英國正妹因穿著細肩帶短版上衣，小露蠻腰，竟被機組人員要求更換否則拒載。圖擷自《太陽報》 分享 facebook

有乘客因攜帶違禁品遭限制出境，但你有聽過因「穿著不合適」被趕下飛機的嗎？日前英國一名穿著火辣的長髮正妹欲搭機前往西班牙加那利群島度假，沒想到登機後卻遭機組人員告誡「打扮不當」要求更衣，甚至作勢將她趕下飛機。

據《華盛頓郵報》報導，這起離譜事件發生在本月2日，英國伯明罕（Birmingham）一名長髮妹子歐康諾欲搭乘湯瑪士．庫克航空（Thomas Cook Airlines）前往西班牙特內里弗島（Tenerife）度假。當時她身穿一件黑色細肩帶短版上衣及橘棕色高腰長褲，露出一節性感小蠻腰。豈料當她通過機場安檢登機後，竟被機上四名空服人員告知「穿著不恰當」，已經「造成其他乘客反感」，要求她立刻換套衣服，否則只好請她下機。

歐康諾相當傻眼，試圖與機組人員溝通，她向對方表示「航空公司官網上並未明定何謂『適當的服裝』」，接著起身詢問現場是否有人因她的穿著打扮「感到不適或冒犯」，也無人反應。然而，空服人員不但不予理會，還將她的行李從置物箱中取出，透過機上廣播系統，堅持要歐康諾穿上夾克，不然便拒載她。

面對如此窘境與不友善的對待，歐康諾趕到惴慄不安，她不解「為何沒有人對後方穿著短褲背心的男乘客指指點點，她卻得遭受這般對待」。甚至在一名無禮男子對著她大喊「閉嘴！你這可悲的女人，趕快把外套穿上」時，沒有一個人願意站出來制止。

據悉，湯瑪士．庫克航空的「服裝規定」充斥令人反感的歧視字眼和圖示，除了鞋類要求，明定「若乘客穿著不合適服裝得立刻更換，否則將拒載」。事後，航空公司客服部經理雖已向歐康諾道歉，並坦承空服員此舉造成對她的傷害及性別歧視，不過歐康諾回憶「這仍是人生中最充滿歧視、偏見和恐懼的一天」。