親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英脫歐案又受挫
波音737機瘟
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

凌友詩稱陸是唯一合法政府 陸委會：她持中華民國護照

誠品30年：股市高點的年代 卻開注定賠錢的書店

正妹穿著火辣登機後遭拒載 航空公司事後道歉

2019-03-14 21:37聯合新聞網 綜合報導

英國正妹因穿著細肩帶短版上衣，小露蠻腰，竟被機組人員要求更換否則拒載。圖擷自《太...
英國正妹因穿著細肩帶短版上衣，小露蠻腰，竟被機組人員要求更換否則拒載。圖擷自《太陽報》
分享

有乘客因攜帶違禁品遭限制出境，但你有聽過因「穿著不合適」被趕下飛機的嗎？日前英國一名穿著火辣的長髮正妹欲搭機前往西班牙加那利群島度假，沒想到登機後卻遭機組人員告誡「打扮不當」要求更衣，甚至作勢將她趕下飛機。

《華盛頓郵報》報導，這起離譜事件發生在本月2日，英國伯明罕（Birmingham）一名長髮妹子歐康諾欲搭乘湯瑪士．庫克航空（Thomas Cook Airlines）前往西班牙特內里弗島（Tenerife）度假。當時她身穿一件黑色細肩帶短版上衣及橘棕色高腰長褲，露出一節性感小蠻腰。豈料當她通過機場安檢登機後，竟被機上四名空服人員告知「穿著不恰當」，已經「造成其他乘客反感」，要求她立刻換套衣服，否則只好請她下機。

歐康諾相當傻眼，試圖與機組人員溝通，她向對方表示「航空公司官網上並未明定何謂『適當的服裝』」，接著起身詢問現場是否有人因她的穿著打扮「感到不適或冒犯」，也無人反應。然而，空服人員不但不予理會，還將她的行李從置物箱中取出，透過機上廣播系統，堅持要歐康諾穿上夾克，不然便拒載她。

面對如此窘境與不友善的對待，歐康諾趕到惴慄不安，她不解「為何沒有人對後方穿著短褲背心的男乘客指指點點，她卻得遭受這般對待」。甚至在一名無禮男子對著她大喊「閉嘴！你這可悲的女人，趕快把外套穿上」時，沒有一個人願意站出來制止。

據悉，湯瑪士．庫克航空的「服裝規定」充斥令人反感的歧視字眼和圖示，除了鞋類要求，明定「若乘客穿著不合適服裝得立刻更換，否則將拒載」。事後，航空公司客服部經理雖已向歐康諾道歉，並坦承空服員此舉造成對她的傷害及性別歧視，不過歐康諾回憶「這仍是人生中最充滿歧視、偏見和恐懼的一天」。

歐康諾身材姣好，平時穿著性感，怎麼也沒想到會因此遭到歧視羞辱。圖擷自《太陽報》
歐康諾身材姣好，平時穿著性感，怎麼也沒想到會因此遭到歧視羞辱。圖擷自《太陽報》
分享

正妹
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

Pornhub數據大公開 猜各國女用戶最常看哪類AV？

2019-03-14 21:23

祝我老爸生日快樂！兒登廣告整人 2萬通電話打爆父手機

2019-03-14 17:36

求職信灌爆！年薪百萬還有員工福利價 英公司徵性愛娃娃測試員

2019-03-14 13:45

外國人最想品嘗的韓國食物 活章魚居冠

2019-03-14 13:41

日本史上智商最高天才IQ達188 現時竟是無業青年？！

2019-03-13 21:58

美國少女失蹤20年返家 改名變大嬸還講西班牙語

2019-03-13 14:26

準婆婆禁毀容截肢父參加婚禮 網一面倒籲快放生

2019-03-13 13:37

要撞上了！姐弟嚇壞 飛機衝撞摩天輪影片曝光

2019-03-13 11:51

日本「王子殿下」改名 12萬網友推文讚

2019-03-13 08:44

當心腦膜炎！28歲辣妹因輕忽 十天後切除十指與雙腿

2019-03-12 21:11

住惡臭垃圾屋蟑螂亂竄 5歲失語女童哭喊求救

2019-03-12 19:27

實在太有才啦！原來川普會拉手風琴？

2019-03-05 15:35
看更多

熱門文章

日本史上智商最高天才IQ達188 現時竟是無業青年？！

2019-03-13 21:58

美國終於跟進！ 川普宣布：波音737 MAX機型即刻停飛

2019-03-14 03:23

薩爾瓦多最高院判決：暫緩取消台灣與薩國自貿協定

2019-03-14 08:17

影／波音737 MAX全球停飛 美航管單位曝關鍵原因

2019-03-14 12:50

「重大里程碑」 紐時：中國大陸不再跟隨美國航管單位

2019-03-14 10:29

不信任美國！失事客機黑盒子 衣索比亞航空將送歐分析

2019-03-13 23:32

態度急轉！ 歐盟重估與大陸關係

2019-03-13 23:56

驚！波音737 MAX 8自動駕駛會劇烈俯衝

2019-03-13 23:51

波音建議 暫時停飛全球所有737 Max機隊

2019-03-14 11:56

加拿大全面停飛737 MAX 8 剩美國堅持飛

2019-03-14 00:57

全球性停飛737 MAX 美坦承5個月內2空難極像

2019-03-14 16:06

美國也有恐龍法官？川普親信A錢輕判 原因讓人想哭

2019-03-14 11:00

福斯大裁員 籌錢攻電動車

2019-03-14 01:25

求職信灌爆！年薪百萬還有員工福利價 英公司徵性愛娃娃測試員

2019-03-14 13:45

巴西爆校園槍擊案 2青少年開槍殺6人後自盡

2019-03-13 22:25

Google當機 網友：世界末日

2019-03-13 23:21

日本也禁了！ 波音737-MAX8和MAX9禁止入境

2019-03-14 17:40

「高恩帝國」崩潰 日產、三菱主管爆離職潮

2019-03-13 22:26

影／發了？委國結束大停電 水龍頭竟「流出石油」

2019-03-14 16:31

薩爾瓦多最高法院裁定 暫緩取消台薩自由貿易協定

2019-03-14 08:49

禁華為？ 情報機構稱「不值得信任」 德國內政部怕傷經濟

2019-03-14 08:52

美中貿易談判 川普：我不急著達協議

2019-03-14 07:39

川普變臉 港媒：川習會恐遙遙無期

2019-03-14 14:36

祝我老爸生日快樂！兒登廣告整人 2萬通電話打爆父手機

2019-03-14 17:36

紐時：臉書遭刑事調查 資訊分享協議惹禍

2019-03-14 09:28

史上最大舞弊！ 美名校招生 明星富豪為小孩行賄

2019-03-13 23:45

329大限在即 梅伊脫歐協議再遭否決

2019-03-13 23:57

美國防部計畫今年開始測試兩款被禁逾30年的飛彈

2019-03-14 11:05

堅持安全無虞！ 波音737 MAX 8 剩美國堅持飛

2019-03-13 23:47

脫歐表決又慘敗 梅伊怎沒辭首相？

2019-03-13 23:37

英脫協議改良版 未過關

2019-03-14 01:40

英國會表決 完全否決無協議脫歐

2019-03-14 04:03

川普：川習可在美中貿易談判協議達成後再會

2019-03-14 07:59

衣航失事 中國搶先全球宣布波音737 Max停飛

2019-03-14 14:29

花1500萬走後門 美入學舞弊案女星3100萬元交保

2019-03-14 13:17

英國脫歐退回原點 恐砍掉重練

2019-03-13 23:41

北韓駐西班牙使館遭搶案 傳是美國CIA幹的

2019-03-14 09:02

難擋安全疑慮壓力 美國也宣布停飛波音737 MAX

2019-03-14 07:11

京東方在建觸控一體化OLED生產線 將打破三星壟斷

2019-03-14 10:04

國會否決硬脫歐 英國股匯雙漲

2019-03-14 18:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top