Pornhub數據大公開 猜各國女用戶最常看哪類AV？

2019-03-14 21:23 香港01 記者過期大學生／報導



Pornhub公佈女用戶的觀看數據。圖擷取自Pornhub 分享 facebook 色情影片網站Pornhub於三八婦女節公布關於女用戶的有趣數據，包括女性最常搜尋的關鍵字、不同地區的喜好等等。

Pornhub是全球最大的成人網站，不時都會公布一些有趣數據，例如早前美國聯邦政府停擺、YouTube當機等。近日Pornhub又趁婦女節，公布了一組為人津津樂道的數據，就是世界各地女用戶的觀看數據！《開罐》為大家整理了幾個重點，一起來看看吧！

【1.非洲用戶比較重口味？】

Ebony可以簡單理解為黑人情色影片，其實只要膚色比較深，例如東南亞等都被包含在內，主要的流量來自非洲，在2018年，Ebony是Pornhub全年搜尋榜第11位，Pornhub特別在報告中提到，來自南非的用戶花費在Pornhub的時間平均是10分57秒，在所有國家中排第二！而南非的女用戶，對比其他國家，搜尋「Ebony」的次數高出167%、「Ass」高出109%、「Hardcore」高出97%，嗯，的確是有點重口味。

【2. Hentai稱霸東歐】

連同俄羅斯在內的東歐國家，當地的女用戶最多搜尋的是「Hentai」，所謂的「Hentai」是日文中的「變態」(変態)，一般指向我們所說的成人動畫（H動），有時候一些cosplay也會有「Hentai」的標籤。誇張的乳量或者古怪體位，都是賣點之一，連女用戶都被吸引，可見日本的色情動畫，在外國、不同性別都有一定的市場地位，有日本網民看到報告之後，笑言日本H動「誇耀世界」。

【3.女同稱霸世界】

Lesbian，一直是Pornhub的熱門搜尋字，亦是2018年搜尋榜第一位。根據Pornhub 2018年數據，Lesbian是當年女用戶最常看的種類第一位，在男用戶之中排名只有第四名。以為男用戶才會對Lesbian有性趣，原來女用戶都喜歡看Lesbian，主要流量來自美洲、澳洲，如果以地域計，有半個地球的女用戶都睇過Lesbian。

【4.想看自己人？】

Pornhub亦公布了不同地方的個別觀看數據，以最高流量的20個國家為基準，對比不同國家的數據。發現不同國家的女用戶，都會看自己國家的AV，例如英國會看「British」、印度會看「Indian」，法國、德國、意大利、巴西、俄羅斯等都有出現以上情況，數據比其他國家高出數400%至1700%。

AV女優來台出席活動。 聯合報系資料照片／記者李姿瑩攝影 分享 facebook

【5.愈年輕愈Hentai】

按年齡分類的話，18至24歲的女用戶，比起整體女用戶看Hentai的次數高出81%，看來年輕的女生由三次元慢慢接受並愛上了二次元，有趣的是，55至64歲的女用戶看「Vintage」的次數，亦比整體女戶用高出78%，在AV上都可以看得出年紀上的差距和代溝。

【6.中國人最愛看的是…】

在云云種類當中，比較突出的一個是「Japanese」，比起其他以性質、膚色劃分的種類，日本成了一個獨立的種類，也是挺特別的。而中國跟東南亞是主要的流量貢獻。想不到中國的女用戶，最喜歡看的是日本的AV。日本網民亦表示，「看到Japanese成為獨立種類，有點小小的驕傲呢。」

【7.日本人最難看到自己的AV】

主要看「Japanese」的地區還有日本。日本是作為AV大國，他們看自己國家的影片的數據比其他國家高近600%，不過原因跟第四點不同，因為日本國內對版權的控制非常嚴格，因此雖然自己國家出產AV，不過也是世界上最難看到盜版的地方，所以要用比較複雜的方式才可以看到。

這些數據是不是很有趣呢？不時看看Pornhub，可以長不少知識呢！

文章授權轉載自《香港01》