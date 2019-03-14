正妹愛到瘋顛狠捅男友 警因「這理由」拒救開溜

2019-03-14 22:02 聯合新聞網 綜合報導



墨西哥正妹和男友發生爭執，當街拿刀狂刺男友，一旁路過警車竟以「車沒油」拒救。圖擷自《鏡報》 分享 facebook

墨西哥近日發生一起情殺案，一名22歲女子阿奎拉在卡司卡達飯店（Hotel La Cascada）外，疑似與男友爆發口角後，當街拿刀狠狠捅他腹部，男友當場血流倒地。巡邏警方一度經過卻以「車快沒油」拒絕救援，最後幸好他送醫後已脫離險境。

根據《鏡報》報導，事發當時阿奎拉和29歲男友歐瑪爾（Erick Omar）在飯店外吵架，沒想到她一氣之下拿刀往男友肚子狂捅，從目擊者拍下的影片中可見，歐瑪爾按著血流不止的傷口跪倒在底，表情相當痛苦。這時，因憤怒失去理智的阿奎拉突然回過神，抱著歐瑪爾又親又哭，大喊「親愛的拜託原諒我，不要死，我愛你」。

歐瑪爾即使負傷疼痛不已，仍在路邊繼續和阿奎拉爭執。不管阿奎拉怎麼使出柔情攻勢，後悔哭訴「我不會殺你，因為我愛你，但你不知道你對我做了什麼事情！」，歐瑪爾仍不吃這套，也對著路人喊道，「人在做天在看，她想殺了我！」這宛如八點檔的劇情，讓一旁路人看了「霧煞煞」。

報導指出，目擊者報警後，有輛警車先是經過停下來察看，但隨後便以「汽油不足」為由直接開離現場。直到一個小時後，救護車才抵達現場將歐瑪爾送醫急救，手術過後他已無生命危險，目前在治療恢復中。而阿奎拉也被警方逮捕，尚未釐清她刺傷男友的真實動機，全案進入審理中。