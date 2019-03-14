親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英脫歐案又受挫
波音737機瘟
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

挺高雄！85大樓淪三拍降30億 海霸王加1萬以54億標下

評／尋找誰也不能「合理拒絕」的轉型正義原則

求職信灌爆！年薪百萬還有員工福利價 英公司徵性愛娃娃測試員

2019-03-14 13:45聯合新聞網 綜合報導

近日一家位居業界龍頭地位的性愛用品公司發佈了「徵求測試員」的消息，工作內容專門測試性愛娃娃的品質並提供使用經驗，消息一公佈立刻收到漫天而來的大量求職信。

Silicone Sex World的公司網站上，可看到各式不同尺寸、膚色、體型...
Silicone Sex World的公司網站上，可看到各式不同尺寸、膚色、體型的超擬真性愛娃娃。photo credit: siliconesexworld.com
分享

Silicone Sex World公司專門製造矽膠材質的性愛娃娃，從該公司網站中可看到各式不同尺寸、膚色、體型的超擬真性愛娃娃，男女都有。各式性玩偶從臉部表情到材質、身體細節都非常擬真，該公司並對推出的玩偶做出「滿意度100%」的品質保證。

本月4日，Silicone Sex World在自家網站上PO出徵求測試員的訊息，希望可以找到員工親身試用公司的新產品，測試產品的使用限度以及提供詳細的心得感想。聽起來不太困難的工作內容，應徵條件也不嚴苛，既不要求測試經驗也不需要具備相關產業的背景，只要「對性愛娃娃充滿熱情」並且擁有敏銳的觀察力即可。薪資福利也相當驚人：每年有22天的特休、家人朋友都可以享有公司產品優惠價、免費的健身房、年薪3萬5千元英鎊，約為台幣143萬元。

雪片般飛來的履歷表讓該公司吃不消，隨即更新訊息「不再接受應徵」。photo cr...
雪片般飛來的履歷表讓該公司吃不消，隨即更新訊息「不再接受應徵」。photo credit: siliconesexworld.com
分享

由於工作條件和內容太吸引人，該公司已收到過多以致無法消化的求職信，只好再度更新徵人訊息，拜託大家不要再寄履歷來了。並聲明「如果你已寄出履歷但未在接下來的幾週內接到通知，請自行視為應徵失敗」。

♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

外國人最想品嘗的韓國食物 活章魚居冠

2019-03-14 13:41

日本史上智商最高天才IQ達188 現時竟是無業青年？！

2019-03-13 21:58

美國少女失蹤20年返家 改名變大嬸還講西班牙語

2019-03-13 14:26

準婆婆禁毀容截肢父參加婚禮 網一面倒籲快放生

2019-03-13 13:37

要撞上了！姐弟嚇壞 飛機衝撞摩天輪影片曝光

2019-03-13 11:51

日本「王子殿下」改名 12萬網友推文讚

2019-03-13 08:44

當心腦膜炎！28歲辣妹因輕忽 十天後切除十指與雙腿

2019-03-12 21:11

住惡臭垃圾屋蟑螂亂竄 5歲失語女童哭喊求救

2019-03-12 19:27

抱金魚一起睡 男童呵護寵物鬧「命案」

2019-03-11 19:14

他奔走三國性侵殺害11女 主因全是「妻子出軌」

2019-03-11 16:59

羨慕慘了！她靠四個神奇數字 一天竟中了30張彩券

2019-03-11 14:55

被誤為「神隱少女」海上鐵路 地主：求求遊客別再來了

2019-03-11 14:08

實在太有才啦！原來川普會拉手風琴？

2019-03-05 15:35
看更多

熱門文章

日本史上智商最高天才IQ達188 現時竟是無業青年？！

2019-03-13 21:58

美國終於跟進！ 川普宣布：波音737 MAX機型即刻停飛

2019-03-14 03:23

薩爾瓦多最高院判決：暫緩取消台灣與薩國自貿協定

2019-03-14 08:17

不信任美國！失事客機黑盒子 衣索比亞航空將送歐分析

2019-03-13 23:32

美國少女失蹤20年返家 改名變大嬸還講西班牙語

2019-03-13 14:26

「重大里程碑」 紐時：中國大陸不再跟隨美國航管單位

2019-03-14 10:29

驚！波音737 MAX 8自動駕駛會劇烈俯衝

2019-03-13 23:51

態度急轉！ 歐盟重估與大陸關係

2019-03-13 23:56

一眼看懂2地圖！越來越少國家還飛波音737 Max 8

2019-03-13 17:19

德國福斯汽車宣布 2023年前裁員7000人

2019-03-13 19:10

美堅不停飛737 MAX 各國不再唯美國馬首是瞻

2019-03-13 16:07

影／波音737 MAX全球停飛 美航管單位曝關鍵原因

2019-03-14 12:50

加拿大全面停飛737 MAX 8 剩美國堅持飛

2019-03-14 00:57

波音建議 暫時停飛全球所有737 Max機隊

2019-03-14 11:56

北韓遭制裁金正恩仍買得到名車 聯合國要查

2019-03-13 15:49

停飛波音737 Max 8 挪威廉航要求賠償

2019-03-13 21:40

美國也有恐龍法官？川普親信A錢輕判 原因讓人想哭

2019-03-14 11:00

巴西爆校園槍擊案 2青少年開槍殺6人後自盡

2019-03-13 22:25

福斯大裁員 籌錢攻電動車

2019-03-14 01:25

哈佛教授：超級富豪捐數億蓋校 子女不愁上大學

2019-03-13 16:50

Google當機 網友：世界末日

2019-03-13 23:21

阿聯、印度加入禁飛波音737 MAX 8行列

2019-03-13 15:07

「裸體蒙娜麗莎」 很可能是達文西真跡

2019-03-13 13:53

這檔股票帶衰！道瓊漲幅差標普500這麼多 十年僅見

2019-03-13 16:26

影／不滿妻子上酒吧尋歡 狠父怒扔稚兒入海溺死

2019-03-13 18:07

霍金看護被判定照顧不周 證照被吊銷

2019-03-13 18:48

「高恩帝國」崩潰 日產、三菱主管爆離職潮

2019-03-13 22:26

邊吃飯邊玩手機 近7成法國人惱怒

2019-03-13 20:56

薩爾瓦多最高法院裁定 暫緩取消台薩自由貿易協定

2019-03-14 08:49

美國力挺波音737 Max 8 議員籲暫禁、乘客拒乘

2019-03-13 15:44

禁華為？ 情報機構稱「不值得信任」 德國內政部怕傷經濟

2019-03-14 08:52

美中貿易談判 川普：我不急著達協議

2019-03-14 07:39

紐時：臉書遭刑事調查 資訊分享協議惹禍

2019-03-14 09:28

影／衣航空難後 各國陸續禁飛737 MAX 8

2019-03-13 18:06

史上最大舞弊！ 美名校招生 明星富豪為小孩行賄

2019-03-13 23:45

影／紐約新地標！西半球最高戶外觀景台 明年落成

2019-03-13 13:52

波洛西收回辦公室 將副總統潘斯趕出眾院

2019-03-13 15:39

329大限在即 梅伊脫歐協議再遭否決

2019-03-13 23:57

堅持安全無虞！ 波音737 MAX 8 剩美國堅持飛

2019-03-13 23:47

復古鞋歐洲退燒 愛迪達預料今年營收成長減緩

2019-03-13 18:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top