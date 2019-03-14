求職信灌爆！年薪百萬還有員工福利價 英公司徵性愛娃娃測試員

2019-03-14 13:45 聯合新聞網 綜合報導



近日一家位居業界龍頭地位的性愛用品公司發佈了「徵求測試員」的消息，工作內容專門測試性愛娃娃的品質並提供使用經驗，消息一公佈立刻收到漫天而來的大量求職信。

Silicone Sex World的公司網站上，可看到各式不同尺寸、膚色、體型的超擬真性愛娃娃。photo credit: siliconesexworld.com 分享 facebook

Silicone Sex World公司專門製造矽膠材質的性愛娃娃，從該公司網站中可看到各式不同尺寸、膚色、體型的超擬真性愛娃娃，男女都有。各式性玩偶從臉部表情到材質、身體細節都非常擬真，該公司並對推出的玩偶做出「滿意度100%」的品質保證。

本月4日，Silicone Sex World在自家網站上PO出徵求測試員的訊息，希望可以找到員工親身試用公司的新產品，測試產品的使用限度以及提供詳細的心得感想。聽起來不太困難的工作內容，應徵條件也不嚴苛，既不要求測試經驗也不需要具備相關產業的背景，只要「對性愛娃娃充滿熱情」並且擁有敏銳的觀察力即可。薪資福利也相當驚人：每年有22天的特休、家人朋友都可以享有公司產品優惠價、免費的健身房、年薪3萬5千元英鎊，約為台幣143萬元。

雪片般飛來的履歷表讓該公司吃不消，隨即更新訊息「不再接受應徵」。photo credit: siliconesexworld.com 分享 facebook

由於工作條件和內容太吸引人，該公司已收到過多以致無法消化的求職信，只好再度更新徵人訊息，拜託大家不要再寄履歷來了。並聲明「如果你已寄出履歷但未在接下來的幾週內接到通知，請自行視為應徵失敗」。