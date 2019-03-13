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IQ 188比愛因斯坦高 他卻因學歷被逼當接線生

日本史上智商最高天才IQ達188 現時竟是無業青年？！

2019-03-13 21:58香港01 記者周悠／報導

太田三砂貴IQ高達188，是日本紀錄中史上最高。 圖擷自tvkko(03/1...
太田三砂貴IQ高達188，是日本紀錄中史上最高。 圖擷自tvkko(03/11)
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智商往往是個人能力的客觀指標，當然愈高愈好。但縱有驚世之才，亦不代表能取得巨大成就，特別是現時重學歷多於能力的病態社會。

日本TBS電視台節目《1番だけが知っている》近日邀請到「日本史上最高智商（IQ 188）天才」太田三砂貴出席節目分享個人經歷。

日本史上最高智商

今年24歲的太田於8年前接受MENSA（高智商組織）入會測試，結果測定IQ 188，為日本史上最高，比不少偉人（如霍金、愛因斯坦）還要高，是每5億人才出現1位的驚世奇才。

天才眼中不一樣的世界

太田平時十分喜愛看不同偉人的著作，拜讀過程中能大致感受到作者的智商高低，他表示愛因斯坦的智商大約170~180之間，歌德大約190~200。

另外，太田很喜歡觀察大自然，他認為大自然是一本很好的教科書，從中能看到不同物理現象，如同自己的實驗室，例如能從水窪看出波動傳播行進的原理。

無師自通的學習能力

太田亦在節目展示自己音樂及藝術的天分，在無旁人指導的情況下，16歲時就已創作出交響曲及大師級繪畫作品，令專家們都為之震驚。

而且他本來完全不會說英語，為到海外求學，只花三個月練習便操得一口流利英文。

天才的4種苦惱

不過，天才亦有其苦惱之處。太田表示他平日會面對一些異於常人的問題，例如會糾結於概念性字眼、異常感性、難以理解文字以及圖形強迫症。

現時為無業青年？！

太田高中畢業後，曾就讀編寫程式的專門學校，每次考試拿取最上等成績，覺得自己沒必要再留在學校學習，讀了一年便中途退學了。

退學後加入大型IT公司，準備大展拳腳時，卻因為高中學歷被編往客戶服務部門當接線生。

工作數年後深感懷才不遇，決定辭職往外國升學，卻再次因高中學歷不獲取錄，因此現時回國準備應考日本的地方國立大學。

文章授權轉載自《香港01》

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