準婆婆禁毀容截肢父參加婚禮 網一面倒籲快放生

2019-03-13 13:37 聯合新聞網 綜合報導



準新娘上網透露婆家不讓殘疾父參加婚禮。圖非當事人。圖片來源／ingimage 分享 facebook

婚禮中，最感人的時刻莫過於新娘的父親牽著新娘入場，並將新娘的手交給新郎的時刻。但是，美國卻有一位準新娘，卻被準婆婆要求，不准邀請患有殘疾的父親出席婚禮。

根據《鏡報》報導，一位匿名的27歲女子在臉書發文「求救」。她表示，當她還小的時候，她的父親遭遇了嚴重的事故，使得臉部被燒傷毀容，甚至部分截肢。「但他是個偉大的父親」，她從未想過父親與其他人有什麼不同，直到她接到一通電話。

原來，她正和交往許久的男友籌備著婚禮。而幾個星期前，一談到婚禮，她的未婚夫便開始表現得很奇怪。沒多久，就接到男友媽媽的電話，「她認為我父親會讓客人感到不安，並且『可能會傷害』在婚禮現場的任何一個孩子。」希望準新娘的爸爸不要參加婚禮。

男友媽媽並建議在大型聚會之前，舉行私人家庭儀式見面即可。雖然父親得知後表示能理解親家的顧慮，這名準新娘反而感到更加心疼，表示自己寧願「放棄婆婆而不是我的父親」。

對此，網友一面倒的支持，網友氣憤留言「這是我讀過最令人生氣的東西」，甚至建議她趁現在還能離開時，趕緊離開未婚夫，表示「我會拋棄這個男人和他全家」。因為從這個事件可以看出她嫁給了「錯誤的家庭」。