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要撞上了！姐弟嚇壞 飛機衝撞摩天輪影片曝光

2019-03-13 11:51聯合新聞網 綜合報導

安德爾和弟弟一同搭乘摩天輪，卻被一架飛機撞上，日後產生嚴重的心理創傷。圖擷自《衛...
安德爾和弟弟一同搭乘摩天輪，卻被一架飛機撞上，日後產生嚴重的心理創傷。圖擷自《衛報》
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「要撞上了！要撞上了！」一名小女孩在摩天輪上尖叫著，接著就看到飛機撞上了摩天輪。這是澳洲新南威爾士州最高法院發佈拍攝於2011年一架飛機撞向塔瑞（Taree）機場附近摩天輪的一段影片，拍攝者是現年21歲的女子安德爾（Amber Christine Arndell）。

根據《太陽報》報導，安德爾（Amber Christine Arndell）和她的弟弟傑西（Jessie）當時分別為13歲和9歲。她和弟弟參加塔瑞機場附近舉辦的海灘節，並搭乘摩天輪。而她正在拍攝和弟弟遊玩的過程。只見她隨著摩天輪的攀升，一邊拍攝著周遭的景物。

當摩天輪到達最高點時，她的鏡頭拍到遠方有一架飛機。安德爾原本很興奮的大喊：「有飛機！」並叫弟弟一起看。沒想到飛機向摩天輪直衝而來，她隨即大喊：「要撞上了！要撞上了！」接著飛機直接撞上兩人所搭乘的摩天輪。

安德爾姐弟雖沒有重大傷勢，但在事件發生八年後仍飽受心理創傷。她和弟弟兩人至此對這樣的娛樂活動感到極度恐懼，甚至為此嘗試過自殺輕生，因此她起訴大塔利市議會（Greater Taree City Council ）和飛行員考克斯（Paul Cox）。

而飛行員考克斯（Paul Cox）本人也正對地方議會提起訴訟，聲稱它在很多方面疏忽大意。他認為市議會如果知道摩天輪的位置對飛機降落有影響時，應該關閉機場跑道；且未能確保海灘節舉辦時在機場南端沒有任何建築構造，也沒有確保摩天輪的位置是否會造成潛在的阻礙。

考克斯表示，雖然在當時事件中他沒有受傷，但他患有創傷症候群、恐懼症和因此事件導致的憂鬱症，並對尖銳物體產生了強烈的恐懼感，甚至「害怕筆會傷害他」或擔心他的手指被手機玻璃劃傷。

目前聽證會仍持續進行中。

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機場飛安憂鬱症

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