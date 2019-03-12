當心腦膜炎！28歲辣妹因輕忽 十天後切除十指與雙腿

2019-03-12 21:11 聯合新聞網 綜合報導



金納絲莉（Juttima Chinnasri）在去年底感染B型腦膜炎球菌，最後以切除雙手10指與雙腿才保住性命。圖擷自／《每日郵報》 分享 facebook

B型腦膜炎球菌（meningococcal B）感染者常常在發病後幾小時病情就急速惡化，致死率甚至高達1成，相當於每10個被診斷患有B型腦膜炎球菌的人中就有一個人死亡。澳洲雪梨一名28歲的女子，在去年底因不明原因感染B型腦膜炎球菌後，起初以為自己不過是感冒發燒，沒想到一覺醒來發現全身都被異常的皮疹、斑點所覆蓋，隨後趕往醫院治療，最後以切除雙手十指與雙腿才保住性命。

根據《每日郵報》報導，28歲的金納絲莉（Juttima Chinnasri）在2018年10月的某個晚上發現自己有點發燒，當時金納以為自己得了流感，便提早休息，等到第二天早上醒來，全身佈滿紅色斑點和黑色皮疹後才驚覺大事不妙。當時她被送往聖喬治醫院進行血液檢查，確定感染B型腦膜炎球菌後，醫生告訴她「病情非常嚴重」，為了儘早治療，金納被麻醉後陷入昏迷，等她再次醒來已經是10天後了，此時醫生告訴她，她的手指和腿因為嚴重感染導致壞死，為了活下去必須切除掉壞死的組織時，金納難以置信。

金納坦言當時她完全無法接受這個事實，然而她並沒有別的辦法，「我曾經希望能有別的方式，讓我不必失去雙腿和雙手」，所幸在接受手術後，她在醫院花了三個月的時間，不只學會如何沒有四肢的狀態下生活，目前也已由父母帶回家中，雖然她現在與過去不同了、必須以輪椅代步，可是她並沒有放棄，依然保持樂觀的態度，「我認為我還是很幸運的，我至少還活著，沒有遇到最糟糕的情況。」

什麼是腦膜炎？

腦膜炎球菌是一種細菌感染，如果不及時發現和治療，可在數小時內導致死亡。目前有五種主要的感染菌株，每種都有一種疫苗可供施打防治。雖然大多數受感染者能完全康復，但依然有1成的致死率，約2成的人伴隨永久性殘疾的後遺症。

如果不及時治療，這種疾病非常致命，受感染者被截肢的情形並不罕見，其他常見的併發症包括器官衰竭和腎臟損害，更嚴重的情況會需要長期透析以維繫生命。然而此種細菌感染與免疫系統成熟與否有極大的關係，因此5歲以下的嬰兒和兒童佔總病例的三分之二。

資料來源：Meningococcal Australia