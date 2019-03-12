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住惡臭垃圾屋蟑螂亂竄 5歲失語女童哭喊求救

2019-03-12 19:27聯合新聞網 綜合報導

俄羅斯莫斯科5歲女童自幼遭禁錮惡劣環境中，獲救後身體脫水，還患有失語、厭食症等。...
俄羅斯莫斯科5歲女童自幼遭禁錮惡劣環境中，獲救後身體脫水，還患有失語、厭食症等。圖擷自《每日郵報》
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俄羅斯莫斯科近日曝光一起駭人聽聞的事件，5歲女童萊博芙（Lyubov）長期生活在惡劣環境中，屋內垃圾堆積如山、臭氣沖天，大量蟑螂四處亂竄，迫使警方穿上生化防護衣進入現場營救。萊博芙被發現時身體半裸，脖子上的項鍊早已「嵌」入皮膚，不僅毫無語言社交能力，還被診斷出厭食症。

《每日郵報》報導，日前萊博芙被獨自遺留在家，鄰居因聽聞她的哭鬧聲上前關切，才察覺事態不對，趕緊報警處理。警方抵達現場後，卻被眼前情況震懾，屋內髒亂不堪、垃圾發臭腐爛，地板上還有成群的蟑螂逃竄，撲鼻而來的氣味更是讓人差點暈倒。

警方穿戴生化防護配備，突破重圍進入屋內後，發現萊博芙上半身僅穿著破爛Ｔ恤沒穿內衣，呈現「半裸」狀態，而戴在脖子上的項鍊疑似從小戴上就未拿下，已因太短深陷肉裡。她無助的窩在廚房窗台上，身旁充斥垃圾和多隻亂爬的蟑螂。幾天沒有進食，萊博芙雙頰凹陷、出現脫水症狀。據報導，萊博芙接過搜救人員遞的水後，一口氣喝了兩公升的水。

警方推測，萊博芙從小被母親囚禁，喪失語言及社交能力，僅能發出聲音，還被診斷患有厭食症。據鄰居們描述，萊博芙的母親平時衣著光鮮亮麗，自稱專業人士，不常和鄰居來往。五年前萊博芙被母親帶回家中扶養，不過近日她卻宣稱萊博芙和阿嬤住一起，而萊博芙的父親早被驅逐到烏克蘭。

警方救出孩子的當天，萊博芙的母親恰巧返家，被鄰居逮個正著，儘管她聲稱「要去上班，才會『短暫』獨留孩子在家」，警方仍依「殺人未遂」罪嫌將她拘捕。目前萊博芙送醫後正在接受治療。

萊博芙居住在髒亂不堪的垃圾屋中，不但瀰漫惡臭味還有大量蟑螂亂竄。圖擷自《每日郵報...
萊博芙居住在髒亂不堪的垃圾屋中，不但瀰漫惡臭味還有大量蟑螂亂竄。圖擷自《每日郵報》
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虐童俄羅斯
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