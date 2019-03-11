抱金魚一起睡 男童呵護寵物鬧「命案」

2019-03-11 19:14 聯合新聞網 綜合報導



一位4歲男孩埃弗雷特‧哈姆林（Everett Hamlin）把寵物金魚從魚缸裡抓出來一起睡覺，卻意外殺了牠。圖擷自 Daily Mail每日郵報（3/7） 分享 facebook 大人們會把毛小孩、貓星人或其他寵物當小孩來養，不僅呵護的無微不至，更不時抱著一起睡覺。美國一位4歲男孩埃弗雷特‧哈姆林（Everett Hamlin）也想跟大人一般呵護他的寵物金魚，於是把牠從魚缸裡抓出來一起睡覺，卻意外殺了牠，哈姆林得知自己就是兇手時，更是傷心不已。

根據「每日郵報」報導，埃弗雷特的寵物金魚叫尼摩「Nemo」，牠被飼養在埃弗雷特房間內小魚缸中，他很寵愛尼摩，魚缸中不僅布置五顏六色的燈光，還設置適合牠居住的小窩。那天晚上埃弗雷特的母親朵莉‧哈姆林（Tori Hamlin）上廁所時發現魚缸旁邊有一張椅子，而且尼摩也不在魚缸中，於是緊急通知先生一起找尋，最後在埃弗雷特的手上發現已經死亡多時的尼摩。

兩人叫醒埃弗雷特後，告訴他尼摩已經死亡，並解釋為何尼摩離開魚缸就會死亡。埃弗雷特跟母親說他只是想像呵護一般寵物一樣呵護尼摩，想要抱著牠睡覺，當他知道尼摩死亡後，感到十分沮喪。

朵莉在臉書分享這則小故事，獲得超過65000人按讚，也讓埃弗雷特買了另一條金魚。朵莉表示他們有時不得不犯錯，不是每個孩子都聽父母的話，必須讓他們從錯誤中學習和成長。