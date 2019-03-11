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涉性招待醜聞拖累BIGBANG 勝利自請退出演藝圈！

他奔走三國性侵殺害11女 主因全是「妻子出軌」

2019-03-11 16:59聯合新聞網 綜合報導

45歲的巴克提爾因相信妻子出軌，他將怨恨發洩在其他女子身上。圖擷自每日郵報
45歲的巴克提爾因相信妻子出軌，他將怨恨發洩在其他女子身上。圖擷自每日郵報
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近日發生一起連續殺人案，45歲的烏茲別克男因深信妻子對婚姻不忠，他心生怨念的奔走三個國家，總共殺害了11名婦女並性侵她們。據了解，他從童年時期就對女性有一種不信任感，甚至可以說是厭惡女性，因此，他在晚期情緒失控時，犯下種種兇殘罪行。

根據《每日郵報》報導，烏茲別克有名45歲男子巴克提爾（Bakhtiyor Matyakubov），多年前在俄羅斯首都莫斯科的公園內，姦殺了想搭便車的36歲女子尤里雅（Yulia Antipova）；在2015年初，巴克提爾在俄羅斯另一處公園殺害了40歲艾米拉（Elmira Gusenko）。

他犯下兩起性侵殺害後，隨即逃到烏克蘭，躲避法律的規究。但巴克提爾在烏克蘭短短10天內，又性侵了一名77歲的老婦人及兩名女子，他也在當地襲擊一名賣花女，所幸賣花女警覺性高，抓到時機逃離魔掌。

巴克提爾回到俄羅斯繼續犯罪，他在同年4月4日姦殺34歲的耶希勒（Natalia Yelkina），4天後他到情趣用品店購買商品，並持刀攻擊26歲女店員伯澤諾（Yulia Lebezhina），店員身受20多刀傷重不治，這一切全被監視器拍下來。

巴克提爾犯下多起案件後，烏克蘭警方在一間咖啡廳裡逮捕了他，他表示自己童年時就對女性充滿怨恨，他更向警方表示「如果你沒有拘捕我，我會繼續謀殺且不會停止」。據了解，巴克提爾是已婚的失業遊民，有個21歲兒子，他的殺人動機只因他相信「妻子出軌他多次」。

他在烏茲別克、烏克蘭、俄羅斯三國，犯下了11起姦殺罪行。圖擷自每日郵報
他在烏茲別克、烏克蘭、俄羅斯三國，犯下了11起姦殺罪行。圖擷自每日郵報
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他被逮捕後，調查人員及專家對他進行超過35次的精神鑑定，其中包括分子遺傳學，生物學，心理學，性學和精神病學。根據檢查結果，巴克提爾有著情緒不穩定的人格障礙，像是脾氣暴躁，煩躁，報復和對女性的個人厭惡等症狀。

而巴克提爾在烏克蘭犯下3起殺人案，被判處終身監禁，目前俄羅斯檢方即將做出5起殺人案的審判，而他在烏茲別克也犯了3起姦殺罪行，三國政府會以現行法律對他進行重審。俄國警方表示，他們懷疑巴克提爾還犯下別的殺人案，將針對這部分繼續調查，還受害者公道。

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