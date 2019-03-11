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羨慕慘了！她靠四個神奇數字 一天竟中了30張彩券

2019-03-11 14:55聯合新聞網 綜合報導

布朗因心心念念一組數字，便拿這組號碼買了30張彩券，沒想到竟獲得15萬美元的獎金...
布朗因心心念念一組數字，便拿這組號碼買了30張彩券，沒想到竟獲得15萬美元的獎金。圖片來源／NBC
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真的超幸運！美國一名女子近來不斷看見「1、0、3、1」這組數字，無論是在日常的生活中，抑或是自己一個人沉思時，這組數字一直在她腦海中揮之不去。她便索性用這組號碼買了30張的Pick 4彩券（玩法與台彩4星彩雷同），沒想到竟張張中獎，讓她抱走15萬美元（約新台幣463萬元）的獎金。

根據《NBC》報導，該名幸運的女子是居住在美國維吉尼亞州里奇蒙的布朗（Deborah Brown），由於布朗近日一直看到「1、0、3、1」這四個數字，她便下定決心，利用這組數字去買彩券。

起初，她先在附近的加油站買了20張彩券，但卻又一直看到這組神奇的號碼，她便又跑了一趟加油站，再買了10張同組號碼的彩券。沒想到開獎時，數字與順序竟然分毫不差，就是布朗朝思暮想的「1、0、3、1」，讓她爽中30注正彩。

Pick 4彩券的售價為1美元（約新台幣31元），但正彩的獎金則有5000美元（約新台幣15萬元）。布朗連中30注的正彩，等於可以抱走15萬美元（約新台幣463萬元）的高額獎金。

彩券公司也透露，Pick 4彩券要四個號碼全中且順序全對，只有大約萬分之一的機率，而布朗不僅數字、順序全對，還連買30張，可謂最幸運的彩券贏家。布朗接受訪問時也表示，知道自己中獎的那一刻，「心臟病都要發作了」，雖然目前還沒有想好要怎麼運用這筆獎金，但應該會優先考慮翻新住處。

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