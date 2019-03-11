媽媽取名「王子殿下」 他發社群苦訴18年霸凌心聲

2019-03-11 09:39 聯合新聞網 綜合報導



18歲的赤池肇因為名字特殊常被人言語霸凌。圖擷自 Twitter 分享 facebook

小孩的名字別亂取，易影響孩童成長。在日本有名就讀高中三年級的學生赤池肇，他被母親取名為「王子樣」（王子殿下），母親以這個命名代表著他對孩子的期望，沒想到他從小到大都因這個名字遭人言語霸凌，赤池肇在今年三月改名成功，他也在《Twitter》上寫下自己的故事，呼籲大家取名前要三思而後行。

綜合日媒報導，住在日本山梨縣甲府市即將升大學的赤池肇，在今年2月向日本政府申請改名，本月5日獲得批准，他開心的表示「我要切斷過去的情感，展開新生活！」其實，赤池肇一直因為自己特殊的名字被同學霸凌。

赤池肇表示，只要是第一次見面的朋友，聽到他的名字都有嘲諷的舉動，辦KTV的會員卡也曾被店員質疑為假名，甚至去買東西時都會被陌生人調侃名字，故意叫他「王子殿下」。他覺得旁人的種種行為讓他深受其擾，因此，赤池肇下定決心在15歲向父母親提出改名的要求。

豈料，母親強力反對他改名，因為那是母親望子成龍的期盼，她希望兒子能向王子一樣閃閃發光。直到現在雙親離婚，赤池肇在今年2月向法院申請改名，本月5日終於獲得法院批准，他表示「因為我想在上大學前改變這樣的生活。」

赤池肇將因名字被霸凌的故事發在《Twitter》，文章獲得264萬點讚、129萬次轉載及10萬則留言，網友看完故事都覺得十分勵志，而赤池肇的母親知道兒子被霸凌的故事後也深感抱歉。

現在的他對於未來有新的想像，他對再婚的母親只有一個提醒，就是如果母親生了弟弟，千萬不要再取這個讓人感到困擾的名字。