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這富人區人口相當於金門 居然有錢到速食店活不下

2019-03-08 18:58聯合新聞網 綜合報導

美國康乃狄克州的Greenwich人口僅6萬人，屬於美國最富裕的社區之一。示意圖...
美國康乃狄克州的Greenwich人口僅6萬人，屬於美國最富裕的社區之一。示意圖／聯合報系照
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想像一個社區有錢到沒有肯德基會是什麼情景？youtuber郭杰瑞（Jerry Kowal）雖然是美國人，但用中文拍攝過非常多關於美國的影片上傳，最近他的一支新影片中，帶領觀眾前進美國最富裕的社區之一，看看這些超級有錢人是怎麼生活的，而這個人口僅6萬人的社區（約金門縣的常住人口），不只是設有各家豪車車廠、不少國際精品品牌也有入駐，最貴的一棟別墅甚至要價台幣約37億元。

郭杰瑞在影片中介紹的社區位於美國康乃狄克州的格林威治（Greenwich），在當地的汽車品牌就有特斯拉、賓士、保時捷等，也有美國「貴婦賣場」Saks，甚至這個社區還有一間相當大的蒂芬妮珠寶店與apple直營店。然而，這個社區的貴氣之處不只如此，在當地幾乎沒有任何一間快餐店，只有各式各樣的餐廳，如果想在這個地方吃個漢堡，加上小費與稅金，要將近台幣600元，就連漢堡都不可小覷。

在當地的汽車品牌就有特斯拉、賓士、保時捷等，也有美國「貴婦賣場」Saks，甚至這...
在當地的汽車品牌就有特斯拉、賓士、保時捷等，也有美國「貴婦賣場」Saks，甚至這個社區還有一間相當大的蒂芬妮珠寶店與apple直營店。圖擷自影片
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影片最後也分析，為什麼在位於市中心外的一個社區，生活水準會高得如此離譜，郭杰瑞認為，關鍵因素是這裡的稅金比較便宜，相同的金額，在這裡相比紐約可以買很大很大的房子，也不需要繳納高昂的稅金，這裡距離市區也僅需40分鐘的火車距離，對比之下，可以獲得更加優秀的生活環境。而這個社區過去也培養出不少知名人士，像是美國前總統喬治布希、IBM前總裁托馬斯沃森等，原因在於社區整體繳納的稅金非常多，因此當地的學校可以請到相當多優秀的老師，私立學校的費用一年甚至要價7萬美元（約台幣210萬）。

許多網友看過影片後，慶幸自己生活在台灣，在美國若要生活在如同格林威治的地方，需要負擔很高昂的稅金，才能擁有安全的社區與舒適的環境，若是生活在最貧窮的底特律，就連當地的快餐店都要有防彈玻璃保護。因此網友表示「在台灣，好的治安、好的教育、好的醫療，並不需要花很多錢，美國的稅繳那麼高，竟然還要額外付出這麼多費用，有些不敢置信，竟然連最基本的安全都不能保障﻿」、「聽起來住台灣東部，新鮮便宜蔬果、能用健保、房子能住很大還便宜、警察多很安全，人口密度還不會太大」。

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