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蘋果一半美國員工沒大學學歷 庫克引以為傲

2019-03-07 21:45聯合新聞網 綜合報導

蘋果執行長庫克日前在會議中傳達蘋果對教育的理念。 圖／本報系資料照
蘋果執行長庫克日前在會議中傳達蘋果對教育的理念。 圖／本報系資料照
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蘋果執行長提姆庫克（Tim Cook）6日出席美國勞動力政策諮詢委員會（American Workforce Policy Advisory Board）會議，除了名字遭美國總統川普「提姆蘋果」意外成為議會亮點，庫克在席間也提及，目前蘋果公司有高達一半的美國員工沒有大學學歷，這點令他相當自豪。

據國外科技網站《9to5mac》報導，庫克在上個月被任命為美國勞動力政策諮詢委員，其餘與會者有美國總統川普、白宮總統顧問伊凡卡川普，及一些企業高層和政治人物。川普在會議中讚揚蘋果在美國的最新投資，也感謝庫克在新稅法的執行下，讓大量金錢回流並得到妥善運用。

庫克則表達了蘋果對於教育的關注及理念，他強調，「眾所皆知，蘋果是由一位大學輟學生所創立，截至去年為止，有一半的美國員工並未接受傳統大學四年制教育。」而庫克卻引以為傲，「我們從不認為員工一定得具備大學學歷，反之，我們不斷拓展視野、亦不自我設限。」

提到教育，庫克也指出「現行的大學教育與未來業界所需技能已不能接軌，尤其是編碼技術」。因此，蘋果近年致力推廣「Everyone Can Code」（人人能編碼）的編碼課程，目前已有4000所學校採用這套課程。

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