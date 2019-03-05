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曾胖到不能上學！ 世界上「最胖的男孩」變身狠甩100公斤

2019-03-05 20:53聯合新聞網 綜合報導

帕馬納曾被稱作世界上「最胖的男孩」，因為他胖到連翻身都有困難。圖擷自／《太陽報》
帕馬納曾被稱作世界上「最胖的男孩」，因為他胖到連翻身都有困難。圖擷自／《太陽報
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帕馬納（Arya Permana）曾被稱作世界上「最胖的男孩」，因為他胖到連翻身都有困難，不只是不能上學，父母更為了滿足他的大胃口，還花光家裡所有積蓄，需要跟別人借錢。如今男孩瘦身成功，除了重拾學業，還夢想要成為職業足球員！

根據《太陽報》的報導，來自印尼的帕馬納並不是從出生就「重」於常人，在他2歲前體重並無明顯過重，可在此之後，帕馬納就如同吹氣球般，每天需要吃5餐的米飯、咖哩、牛肉、蔬菜湯、餡餅等才會飽，而這個份量足以餵飽2個成年男人一整天。帕馬納的父母表示，帕馬納總是感覺很疲倦，只要一動呼吸就異常急促，最胖的時候，連翻身都很困難。

而讓帕馬納成功「翻身」的契機在於，當他年滿9歲時，因為過於肥胖的身材，連上學都變成不可能的任務。當時帕馬納體重高達196公斤，因為無法走路去上學，也沒有他能穿的衣服，他每天只好坐在原地發呆或是打電動，帕馬納的媽媽說：「沒有一個母親會忍心讓孩子餓肚子，但我不得不怎麼做。」為了能去上學，帕馬納的父母開始幫助他進行飲食控制與運動，並接受減肥手術，現在的帕馬納不只減去100公斤，還在網路上大方分享瘦身有成的「帥照」。

對比減肥前後的照片，帕馬納真的有相當大的差別，不只是外表變帥，面對鏡頭時也更加自信。如今的帕馬納重新開始上學，並且很喜歡踢足球與打羽毛球，還將自己與足球員的照片合成在一起，以成為職業足球運動員為目標努力著。

現在的帕馬納不只減去100公斤，還在網路上大方分享瘦身有成的「帥照」。圖擷自／帕...
現在的帕馬納不只減去100公斤，還在網路上大方分享瘦身有成的「帥照」。圖擷自／帕馬納instagram
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足球減肥印尼肥胖

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