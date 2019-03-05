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南極冰帽下疑有納粹潛艇？ Google Earth畫面曝光

2019-03-05 18:34聯合新聞網 綜合報導

南極洲疑似藏有納粹潛艇。《每日星報》
南極洲疑似藏有納粹潛艇。《每日星報
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在歐美野史中，關於希特勒、德國納粹的怪奇傳說特別多，甚至有傳言，希特勒曾派一批優秀德國科學家到南極洲秘密研製武器「納粹飛碟」，還有人直言，當年二戰納粹大敗，希特勒其實遁逃到了南極洲躲藏，並沒有自殺，種種陰謀論層出不窮。最近有網友在網路上發表一段影片，指出他運用Google Earth觀察南極洲暖化現象後的變化，意外發現，其中一塊區域以不自然的曲線條融化，且形狀看起來儼然是一艘納粹潛艇「U型船」。

據《每日星報》報導，這名YouTuber「MrMBB333」常常在個人頻道解密各種稀奇古怪異事，前陣子MrMBB333發佈了一則影片，表示他花了一段時間觀察南極冰層，透過Google Earth意外發現了這個長310英呎（約93公尺）的神祕結構體。

「這絕對不是自然形成的！」MrMBB333在影片中強調，他指出「這是一艘潛艇的外型，頂部可見類似灰色的鋼材結構體。甚至有許多直線穿過該物體的中心，它看起來一點都不像是自然形成，反而像人類設計出來的某種結構」。此外，倘若將影片改變色調的話，船的形狀會變得更加明顯。

MrMBB333還說，「南極下真的有很多神秘的東西，我一點都不驚訝，二戰時期毀掉的德國艦艇很多，殘骸全球各地都能找的到」。

報導最後指出，納粹德國建造的1156艘潛艇裡，有784艘被擊沉或失蹤。

南極洲疑似藏有納粹潛艇。YOUTUBE
南極洲疑似藏有納粹潛艇。YOUTUBE
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